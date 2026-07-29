Лига Европа Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Янев: Искам увереността на треньорите от мачовете с Ливърпул, Байерн, Милан (ВИДЕО) Треньорът на ЦСКА говори преди реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Карабах

Треньорът на ЦСКА Христо Янев знае какво е напрежение от мачове от европейските клубни турнири! Той бе футболист на "червените" при едни от най-важните срещи на тима в последните години, а утре, 30 юли, му предстои такъв мач като треньор.

ЦСКА посреща Карабах в реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двата тима направиха 0:0 преди седмица и оставиха развръзката за срещата на националния стадион "Васил Левски".

Янев е категоричен, че се е учил за реакция в такива напрегнати моменти от победите на ЦСКА срещу европейски градове.

Велики мачове

"В момента разполагаме с много повече информация спрямо едно време, когато бях футболист. Много неща взимам от треньорите, с които съм работил, от мачовете, в които съм играл - срещу Ливърпул, Милан, Блекбърн, Байерн. Мога да взема увереността от треньорите в онези мачове.

Снимка: Lap.bg

Те знаеха с какви футболисти разполагат, стадионът тогава беше врящ котел, искам същото да го видя и утре. Енергията да се пренесе на терена и всички да разберат в какъв голям клуб работим", каза Янев.

"Карабах е много сериозен противник, който обича да играе много с топката. Трябва да повторим играта от първия мач, всички искаме да продължим, трябва да добавим и нещо повече, за да вкараме гол, който да ни донесе успех. Никога не съм разделял отбора на защита и атака - трябва да се противопоставим на противника и да покажем нашите силни страни. Трябва целия отбор да се вложи във фазата на защитата. Никой не иска да има амплитуди, но се случва навсякъде по света, трябва постоянство. Знам, че в България нямаме търпение да чакаме процесите, но това изисква време, работим всичко за да го постигнем“, заяви още Янев.

Ситуацията в клуба

Треньорът на ЦСКА разкри и какво е състоянието на част от футболистите.

Снимка: Lap.bg

"Джеймс Ето'о е на линия за мача с Карабах. Искам да разполагам с всички футболисти, за да могат да дадат те всичко от себе си. Джеймс е качествен футболист. Нямам никакви проблеми със Сантяго Годой. Той е страхотно момче, страшно трудолюбив. Смяната му в първия мач с Карабах не бе заради лоша игра. Исках да го предпазя от картон", каза той и добави:

"Пиедраита е много добро момче, но имаше физически проблем и затова не игра срещу Ботев. Надявам се утре да е на линия. Разполагам с група от 26 футболисти. Те не могат да играят заедно на терена едновременно, но всеки ще има своя момент. За момента разполагам с футболистите, от които имам нужда, но ако се появи такъв, който ще вдигне класата ни, с радост ще го привлека"

Мачът ЦСКА - Карабах е от 21:00 ч. утре.