Коментар

Благодарим ви, господа!

31 години по-късно българският футбол е на дъното

Благодарим ви, господа!
БФС

31 години. Точно толкова изминаха от лудото американско лято, което нито един от нас няма да забрави, докато е жив. Лято, в което целият свят говореше за златните момчета на България със Стоичков, Костадинов, Лечков, Михайлов, Балъков.

"Трикольорите" бяха №1 на Балканите и преподаваха футбол и на най-големите -  ако не вярвате, питайте германците и французите. 

31 години по-късно България е дъното. Златните момчета отдавна ги няма на терена, а нацията ни се превърна от пример, който всички трябва да следват, до такъв, който служи да покаже как не трябва да се прави.

Гонзо в два през нощта: Нормално, елементарни грешки! (ВИДЕО)

На дъното

България вече е последна на Балканите! По-слаби от нас няма! И ако през 1994 г. ние диктувахме модата, днес все едно сме заседнали някъде във времето между 1994 и 2025 г. Разгромът от Турция с 1:6 бе просто поредният сблъсък с реалността, а той е ужасяващ, но е крайно време да го приемем – България вече е джудже, джудже дори на Балканите.

Футболът ни е на командно дишане, а системите, поддържащи го жив, просто удължават ужаса, който изпитва всеки един от нас, когато стане дума за мачове на националния ни отбор. Статистиката само доказва това – "трикольорите" нямат точка, имат само един вкаран гол и допуснати цели 12.

Снимка: bTV

Няма по-слаб от нас на Балканите! Тези думи ни пронизват като кама в сърцето. Само Черна гора е инкасирала повече голове, но и с важното уточнение – в повече мачове.

Направиха ни за смях, а после ни се извиниха (ВИДЕО)

Единствено нашата селекция е последна от всички балкански страни в групата си, а дори няма нужда да отваряме дума, че западната ни съседка Северна Македония е лидер, не е необходимо да поглеждаме и към Хърватия, защото тя отдавна се изстреля в друга орбита. 

Истината боли, но повече боли, когато е спестена! От четвърта сила в света до четвърти в групата. От №1 на Балканите до №11! Сега тинята е нашата среда. Благодарим ви, господа. Благодарим ви, за тези 30 години лъжа.

Снимка: Lap.bg

България футбол турция национален отбор национали балканите коментар лъжа тиня дъното последни джудже световни квалификации лъвовете трикольорите Иво Бързаков 31 години

