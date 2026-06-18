Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Чехия е до стената след 1:1 с ЮАР За първи път в историята - мач от световно ръководен от женски съдийски екип

Чехия стигна само до 1:1 срещу ЮАР и е само с точка след първите си два мача в група А на Мондиал 2026. Тимът се нуждае от задължителна победа в последния си двубой срещу домакина Мексико, за да се надява на класиране за елиминациите.

В същата ситуация се намира и ЮАР, който обаче почти никой не слагаше в сметките за преодоляване на първата фаза. В последния кръг от групите отборът излиза срещу Република Корея.

Михал Садилек изведе чехите напред в Атланта още в 6-ата минута, а Тебохо Мокоена изравни от дузпа в 83-ата минута. Двубоят остава в историята като първият от световно първенство, ръководен от изцяло женски съдийски екип.

Главен рефер беше американката Тори Пенсо, а нейни помощнички - сънародничките ѝ Брук Майо и Катрин Несбит.

Пенсо вече има сериозен международен опит, а Катрин Несбит беше част от първия женски съдийски екип, който ръководи мач на световно първенство в Катар през 2022 година. Сега обаче за първи път и трите позиции в съдийската бригада бяха заети от дами.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.