Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Панама - Англия 0:0 Следете с нас двубоя от група 12 на Мондиал 2026

30' - Два точни удара на панамците до момента. "Трите лъва" не оправдават присъствието си сред фаворитите на Мондиал 2026.

13' - Англия очаквано владее инициативата, но все още без чисти положения в Ню Джърси.

1' - Начало на мача.

СЪСТАВИТЕ

ПАНАМА: 22.Орландо Москера, 3.Хосе Кордоба, 4.Фидел Ескобар, 14.Карлос Харви, 16.Андрес Андраде, 23.Амир Мурийо, 26.Хорхе Гутиерес, 6. Кристиан Мартинес, 7. Хосе Луис Родригес, 11. Едгар Барсенас, 9. Томас Родригес

АНГЛИЯ: 1. Джордан Пикфорд, 2. Езри Конса, 6. Марк Гехи, 26. Джарел Куанса, 3. Нико О'Райли, 8. Елиът Андерсън, 10. Джуд Белингам, 17. Морган Роджърс, 7. Букайо Сака, 9. Хари Кейн, 11. Маркъс Рашфорд

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.