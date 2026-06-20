Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ден 10 от световното по футбол: Ще продължи ли да вкарва Германия? Предстои мач номер 1000 на световни първенства в ранните часове на 21 юни Снимка: Reuters

След историческата нощ с категоричната победа на Бразилия над Хаити и първия червен картон за закриване на уста, въпреки който Турция загуби от Парагвай и отпадна, е време за още 4 мача.

Два от фаворитите на световното първенство по футбол - Германия и Нидерландия, излизат за вторите си мачове от груповата фаза тази вечер. Ще станем свидетели и на мач номер 1000 на световни финали в ранните часове на неделния ден.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

Нидерландия - Швеция, 20 юни, 20:00 ч .

"Лалетата" имат да се реваншират за онова 2:2, което направиха с Япония в първия си мач. Едва ли един от грандовете на Европа иска да трепери до последно за мястото си на Мондиала.

От другата страна на терена ще видим Швеция - тим, който разби Тунис с 5:1 преди дни и има в състава си звезди като Александър Исак и Виктор Гьокереш. Победа ще означава сигурно продължаване към елиминациите за скандинавците.

Снимка: Reuters

Германия - Кот д 'Ивоар, 20 юни, 23:00 ч .

Германците дадоха солидна заявка за добро представяне и победиха скромния тим на Кюрасао със 7:1. Няма как това да не ни впечатли!

Срещу Кот д'Ивоар обаче няма да им е толкова леко! В първия мач африканците победиха Еквадор с 1:0. Тимът, който прибере трите точки със сигурност ще участва на елиминациите.

Снимка: Reuters

Еквадор - Кюрасао , 21 юни, 3:00 ч .

Опашкарите в групата, ако можем да ги определим за такива след загубите в първия кръг, ще се борят за оцеляване.

Със сигурност Еквадор е по-опитният, но симпатичният дебютант Кюрасао мечтае за нещо повече от само гол на световни финали.

Снимка: Reuters

Тунис - Япония, 21 юни, 7:00 ч .

Исторически мач! Той ще е под номер 1000 на световни първенства!

И ще видим в него гордите "самураи", които винаги са били симпатични - заради борбеността си и заради поведението си на и извън терена. Срещу тях са футболистите на Тунис, които вече са с нов селекционер Ерве Ренар и се надяват разгрома от Швеция да е в миналото.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.