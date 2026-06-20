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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Ден 10 от световното по футбол: Ще продължи ли да вкарва Германия?

Предстои мач номер 1000 на световни първенства в ранните часове на 21 юни

Ден 10 от световното по футбол: Ще продължи ли да вкарва Германия?
 Снимка: Reuters

След историческата нощ с категоричната победа на Бразилия над Хаити и първия червен картон за закриване на уста, въпреки който Турция загуби от Парагвай и отпадна, е време за още 4 мача. 

Два от фаворитите на световното първенство по футбол - Германия и Нидерландия, излизат за вторите си мачове от груповата фаза тази вечер. Ще станем свидетели и на мач номер 1000 на световни финали в ранните часове на неделния ден. 

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

Нидерландия - Швеция, 20 юни, 20:00 ч.

"Лалетата" имат да се реваншират за онова 2:2, което направиха с Япония в първия си мач. Едва ли един от грандовете на Европа иска да трепери до последно за мястото си на Мондиала.

От другата страна на терена ще видим Швеция - тим, който разби Тунис с 5:1 преди дни и има в състава си звезди като Александър Исак и Виктор Гьокереш. Победа ще означава сигурно продължаване към елиминациите за скандинавците. 

Снимка: Reuters

Германия - Кот д'Ивоар, 20 юни, 23:00 ч.

Германците дадоха солидна заявка за добро представяне и победиха скромния тим на Кюрасао със 7:1. Няма как това да не ни впечатли!

Срещу Кот д'Ивоар обаче няма да им е толкова леко! В първия мач африканците победиха Еквадор с 1:0. Тимът, който прибере трите точки със сигурност ще участва на елиминациите.

Снимка: Reuters

Еквадор - Кюрасао, 21 юни, 3:00 ч.

Опашкарите в групата, ако можем да ги определим за такива след загубите в първия кръг, ще се борят за оцеляване. 

Със сигурност Еквадор е по-опитният, но симпатичният дебютант Кюрасао мечтае за нещо повече от само гол на световни финали.

Снимка: Reuters

Тунис - Япония, 21 юни, 7:00 ч.

Исторически мач! Той ще е под номер 1000 на световни първенства!

И ще видим в него гордите "самураи", които винаги са били симпатични - заради борбеността си и заради поведението си на и извън терена. Срещу тях са футболистите на Тунис, които вече са с нов селекционер Ерве Ренар и се надяват разгрома от Швеция да е в миналото. 

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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