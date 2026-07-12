Джуд Белингам: Любимецът на Ким Кардашиан и Мис Вселена
Сърцето на героя на Англия от Мондиала обаче е заето от красивата Ашлин
Джуд Белингам се превърна в герой за Англия и лидер, който прати тима на полуфинал на световното първенство по футбол с двата си гола във вратата на Норвегия при победата с 2:1.
Той обаче отдавна е в светлините на прожекторите!
Младият британец, чиято майка е от ямайски произход, бе забелязан още през 2010 г., когато беше само 7, от Бирмингам. Той мина през академията и мъжкия тим, за да заиграе в тандем с Ерлинг Холанд в Борусия Дортмунд, а след това да премине в Реал Мадрид, където е безспорен титуляр и основна фигура.
Но да оставим настрани футболните качества на автора на 6 гола в 6 мача на световното!
И да се фокусираме върху... тялото му.
Реклама или още нещо
Белингам често попада в класации за най-сексапилните футболисти. Няма как влияние да не е оказала онази рекламна кампания, в която той представяше... бельото на Ким Кардашиан.
Говори се, че кралицата на риалити предаванията и една от най-известните и богати инфлуенсърки в света е била сериозно хлътнала по Белингам, който е с 23 години по-млад от нея.
"Много е секси", коментирала Кардашиан, докато уговаряла футболиста да участва в кампанията на марката ѝ.
Тя всъщност посети базата на Реал Мадрид малко след като излязоха снимките и познайте при кого отиде първо! Да, при Джуд!
Говори се, че Ким не е искала да "атакува", защото англичанинът тогава бе във връзка с модела Лаура Селия Ваук.
Мис Вселена
В социалните мрежи покрай световното първенство се появиха спекулации за евентуален романс между Белингам и... Мис Вселена.
Мексиканката Фатима Бош дори коментира този слух след като англичаните отстраниха тима на родината ѝ на осминафинал, а Белингам вкара два гола за победата с 3:2.
„Знаете ли, видях много в Instagram, където ме изпратиха колажи с него. Искам да кажа... той играе футбол наистина добре, но ще трябва да се запозная с него, защото най-важното нещо, независимо дали е красив или не, е да е добър човек“, дипломатично отговори най-красивата жена във вселената.
А всъщност
Трябва да признаем, че с толкова жени около него, Белингам остава сериозен и отдаден на приятелката си.
От няколко години той е във връзка с красивата Ашлин. Двамата все още не са говорили открито един за друг, но няма съмнение, че тя присъства на мачове на Реал и Англия заради него.
Фенките на британеца очаквано не харесват красавицата, която в миналото си е имала връзки със звездата на Формула 1 Люис Хамилтън, холивудския актьор Майкъл Б. Джордан, както и звездите от НБА ЛаМело Бол и Теранс Ман.
Но пък двойката изглежда по-влюбена, а отношенията им на световното са по-хармонични от когато и да било!
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