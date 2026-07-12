Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Джуд Белингам: Любимецът на Ким Кардашиан и Мис Вселена Сърцето на героя на Англия от Мондиала обаче е заето от красивата Ашлин

Джуд Белингам се превърна в герой за Англия и лидер, който прати тима на полуфинал на световното първенство по футбол с двата си гола във вратата на Норвегия при победата с 2:1.

Той обаче отдавна е в светлините на прожекторите!

Младият британец, чиято майка е от ямайски произход, бе забелязан още през 2010 г., когато беше само 7, от Бирмингам. Той мина през академията и мъжкия тим, за да заиграе в тандем с Ерлинг Холанд в Борусия Дортмунд, а след това да премине в Реал Мадрид, където е безспорен титуляр и основна фигура.

Но да оставим настрани футболните качества на автора на 6 гола в 6 мача на световното!

И да се фокусираме върху... тялото му.

Реклама или още нещо

Белингам често попада в класации за най-сексапилните футболисти. Няма как влияние да не е оказала онази рекламна кампания, в която той представяше... бельото на Ким Кардашиан.

Говори се, че кралицата на риалити предаванията и една от най-известните и богати инфлуенсърки в света е била сериозно хлътнала по Белингам, който е с 23 години по-млад от нея.

"Много е секси", коментирала Кардашиан, докато уговаряла футболиста да участва в кампанията на марката ѝ.

Тя всъщност посети базата на Реал Мадрид малко след като излязоха снимките и познайте при кого отиде първо! Да, при Джуд!

Говори се, че Ким не е искала да "атакува", защото англичанинът тогава бе във връзка с модела Лаура Селия Ваук.

Мис Вселена

В социалните мрежи покрай световното първенство се появиха спекулации за евентуален романс между Белингам и... Мис Вселена.

Мексиканката Фатима Бош дори коментира този слух след като англичаните отстраниха тима на родината ѝ на осминафинал, а Белингам вкара два гола за победата с 3:2.

„Знаете ли, видях много в Instagram, където ме изпратиха колажи с него. Искам да кажа... той играе футбол наистина добре, но ще трябва да се запозная с него, защото най-важното нещо, независимо дали е красив или не, е да е добър човек“, дипломатично отговори най-красивата жена във вселената.

А всъщност

Трябва да признаем, че с толкова жени около него, Белингам остава сериозен и отдаден на приятелката си.

От няколко години той е във връзка с красивата Ашлин. Двамата все още не са говорили открито един за друг, но няма съмнение, че тя присъства на мачове на Реал и Англия заради него.

Фенките на британеца очаквано не харесват красавицата, която в миналото си е имала връзки със звездата на Формула 1 Люис Хамилтън, холивудския актьор Майкъл Б. Джордан, както и звездите от НБА ЛаМело Бол и Теранс Ман.

Но пък двойката изглежда по-влюбена, а отношенията им на световното са по-хармонични от когато и да било!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.