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Световно първенство по футбол 2026

Публикувано в  

Иван Деков

Европейският шампион започва похода си към световния връх

Испания стартира Мондиал 2026 срещу дебютант

Европейският шампион започва похода си към световния връх
 

Европейският шампион Испания открива участието си на Мондиал 2026 с мач срещу дебютанта Кабо Верде, а амбицията на „Ла Фурия Роха“ е ясна – след европейската корона да покори и световния футболен връх.

След триумфа на Евро 2024 тимът на Луис де ла Фуенте пристига в САЩ като един от големите фаворити за титлата. Испанците са в серия от 31 поредни официални мача без загуба и впечатлиха в квалификациите с атакуващ стил и изключителна ефективност пред гола.

Ако спечели световната титла, Испания ще стане едва четвъртият отбор в историята, който едновременно държи европейската и световната корона.

Фаворит №1, но с какво наследство?

Според суперкомпютъра на Opta Испания е основният фаворит за световната титла с 16% шанс да триумфира на Мондиал 2026. Европейските шампиони обаче имат и какво да доказват на най-голямата сцена.

След световната титла през 2010 година „Ла Фурия Роха“ не успя да премине осминафиналите в нито едно от следващите три световни първенства. Всъщност това остава единственият случай в последните 14 участия на Испания, в който тимът достига поне до полуфиналите. 

Още по-любопитно е, че испанците имат само една победа в редовното време в последните си шест мача на световни финали (4 равенства и 1 загуба), което показва, че въпреки статута си на фаворит, отборът на Луис де ла Фуенте ще трябва да преодолее и някои неособено приятни исторически тенденции.

Исторически ден за Кабо Верде

За Кабо Верде това е първо участие на световно първенство и безспорно най-големият момент в историята на футбола в страната. Островната държава в Атлантическия океан е с площ от едва около 4 000 кв. км и население от приблизително 600 000 души. Любопитен факт е, че повече хора с корени от Кабо Верде живеят извън страната, отколкото в нея.

„Сините акули“ стигнаха до Мондиала след впечатляващи квалификации, в които изпревариха Камерун, а селекционерът Бубиста вече няколко пъти е извеждал отбора до елиминациите на Купата на африканските нации.

Очакванията

Това ще бъде първият официален сблъсък между двата отбора. На хартия Испания е категоричен фаворит, но за Кабо Верде самото участие вече е историческо постижение. 

Въпросът е дали европейският шампион ще направи първата крачка към световния връх, или дебютантът ще поднесе една от ранните сензации на турнира.

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