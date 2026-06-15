Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Иван Деков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Европейският шампион започва похода си към световния връх Испания стартира Мондиал 2026 срещу дебютант

Европейският шампион Испания открива участието си на Мондиал 2026 с мач срещу дебютанта Кабо Верде, а амбицията на „Ла Фурия Роха“ е ясна – след европейската корона да покори и световния футболен връх.

След триумфа на Евро 2024 тимът на Луис де ла Фуенте пристига в САЩ като един от големите фаворити за титлата. Испанците са в серия от 31 поредни официални мача без загуба и впечатлиха в квалификациите с атакуващ стил и изключителна ефективност пред гола.

Ако спечели световната титла, Испания ще стане едва четвъртият отбор в историята, който едновременно държи европейската и световната корона.

Фаворит №1, но с какво наследство?

Според суперкомпютъра на Opta Испания е основният фаворит за световната титла с 16% шанс да триумфира на Мондиал 2026. Европейските шампиони обаче имат и какво да доказват на най-голямата сцена.

След световната титла през 2010 година „Ла Фурия Роха“ не успя да премине осминафиналите в нито едно от следващите три световни първенства. Всъщност това остава единственият случай в последните 14 участия на Испания, в който тимът достига поне до полуфиналите.

Още по-любопитно е, че испанците имат само една победа в редовното време в последните си шест мача на световни финали (4 равенства и 1 загуба), което показва, че въпреки статута си на фаворит, отборът на Луис де ла Фуенте ще трябва да преодолее и някои неособено приятни исторически тенденции.

Исторически ден за Кабо Верде

За Кабо Верде това е първо участие на световно първенство и безспорно най-големият момент в историята на футбола в страната. Островната държава в Атлантическия океан е с площ от едва около 4 000 кв. км и население от приблизително 600 000 души. Любопитен факт е, че повече хора с корени от Кабо Верде живеят извън страната, отколкото в нея.

„Сините акули“ стигнаха до Мондиала след впечатляващи квалификации, в които изпревариха Камерун, а селекционерът Бубиста вече няколко пъти е извеждал отбора до елиминациите на Купата на африканските нации.

Очакванията

Това ще бъде първият официален сблъсък между двата отбора. На хартия Испания е категоричен фаворит, но за Кабо Верде самото участие вече е историческо постижение.

Въпросът е дали европейският шампион ще направи първата крачка към световния връх, или дебютантът ще поднесе една от ранните сензации на турнира.