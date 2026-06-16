Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Франция започва похода си на световното срещу Сенегал Могат ли "петлите" да стигнат до трети пореден финал на Мондиал?

Франция започва участието си на Мондиал 2026 с двубой срещу Сенегал на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси.

Срещата ще бъде специална за селекционера Дидие Дешан, който ще запише своя 20-и мач като треньор на "петлите" на световни първенства.

Французите са сред големите фаворити за трофея и преследват място в историята.

Франция или Сенегал?

След два поредни финала на световни първенства тимът има шанс да стане едва третият отбор, достигал до три последователни финала.

Отборът на Дешан премина убедително през квалификациите с 5 победи в 6 мача, а формата му остава впечатляваща. Франция е спечелила 9 от последните си 11 срещи и влиза в турнира с високо самочувствие.

Снимка: Reuters

Сенегал също пристига в САЩ след силна квалификационна кампания, в която остана непобеден. Африканците се класират за трето поредно световно първенство – постижение, което е рекорд за страната.

Най-доброто представяне на Сенегал на Мондиал остава четвъртфиналът през 2002 г. Именно тогава тимът поднесе една от големите изненади в историята на турнира, побеждавайки Франция с 1:0 в откриващия си мач.

Снимка: Reuters

Това е и единствената досегашна среща между двата отбора на световни първенства. Историята обаче подсказва, че отборът на Франция трябва да бъде внимателен, тъй като е загубил 3 от последните си 4 мача от груповата фаза на Мондиал срещу африкански съперници.

Дали "петлите" ще направят първата крачка към нов финал, или Сенегал отново ще сътвори сензация, предстои да разберем.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.