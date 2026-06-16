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Световно първенство по футбол 2026

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Франция започва похода си на световното срещу Сенегал

Могат ли "петлите" да стигнат до трети пореден финал на Мондиал?

Франция започва похода си на световното срещу Сенегал
 

Франция започва участието си на Мондиал 2026 с двубой срещу Сенегал на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси.

Срещата ще бъде специална за селекционера Дидие Дешан, който ще запише своя 20-и мач като треньор на "петлите" на световни първенства.

Французите са сред големите фаворити за трофея и преследват място в историята.

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Франция или Сенегал?

След два поредни финала на световни първенства тимът има шанс да стане едва третият отбор, достигал до три последователни финала.

Отборът на Дешан премина убедително през квалификациите с 5 победи в 6 мача, а формата му остава впечатляваща. Франция е спечелила 9 от последните си 11 срещи и влиза в турнира с високо самочувствие.

Снимка: Reuters

Сенегал също пристига в САЩ след силна квалификационна кампания, в която остана непобеден. Африканците се класират за трето поредно световно първенство – постижение, което е рекорд за страната.

Най-доброто представяне на Сенегал на Мондиал остава четвъртфиналът през 2002 г. Именно тогава тимът поднесе една от големите изненади в историята на турнира, побеждавайки Франция с 1:0 в откриващия си мач.

Снимка: Reuters

Това е и единствената досегашна среща между двата отбора на световни първенства. Историята обаче подсказва, че отборът на Франция трябва да бъде внимателен, тъй като е загубил 3 от последните си 4 мача от груповата фаза на Мондиал срещу африкански съперници.

Дали "петлите" ще направят първата крачка към нов финал, или Сенегал отново ще сътвори сензация, предстои да разберем.

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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