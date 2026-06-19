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Световно първенство по футбол 2026

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В Португалия: Благодарим, Роналдо! Време е да си вървиш

Болезнено е да го виждаме апатичен и неспособен. Това е краят на една ера, написа A Bola

В Португалия: Благодарим, Роналдо! Време е да си вървиш
 

Благодарим ти за всичко, Кристиано. А сега е време да си вървиш.

С това заглавие излезе най-влиятелният португалски спортен вестник - A Bola. Автор на статията е местният анализатор Нуно Сарайва.

41-годишният Кристиано Роналдо е обект на опустошителни критики след слабото представяне в първия мач на Мондиал 2026 - 1:1 срещу ДР Конго. А дори в родината му са чува все по-настойчиво мнението, че на този етап от кариерата си той е по-скоро вреден, отколкото полезен за Португалия. 

"Но има един много деликатен въпрос. Той се нарича Кристиано Роналдо. Пиша тези редове с дълбока благодарност. Кристиано е за мен най-добрият футболист в историята на Португалия и един от двамата най-добри играчи в историята на световния футбол. Той ни донесе титли, рекорди, незабравими моменти и международна известност, каквато никое предишно поколение не е успяло да постигне", пише Сарайва.

Пак обвиняват само него, но гърбът му е широк

"Цялата страна му дължи много. Именно затова е болезнено да бъдем свидетели на края на една ера. На 41 години Кристиано вече не е същият играч, какъвто беше на 31. Няма как да бъде. Времето, непобедим противник, засяга всички ни, а професионалните спортисти - още повече, независимо от величието им. И това, което в продължение на две десетилетия беше очевидно - неговият статут на основен лидер на националния отбор - вече не е така".

"Кристиано изглеждаше апатичен, неспособен да допринесе и да завърши атаките, както обикновено прави. Изглежда, че възрастта си казва думата и със сигурност той ще се опита да се възстанови още от следващия мач срещу Узбекистан. Но за една легенда на този великолепен спорт като него никога не е приятно да чуе, че "е проблем за страната". Ще видим дали ще успее да обърне ситуацията на световното първенство."

Португалия и Кристиано Роналдо се спънаха в ДР Конго

"Отправям искрен призив. Кристиано Роналдо вече няма какво да доказва. Нито на португалския народ, нито на футбола, нито на себе си. Историческият му статут е гарантиран завинаги. Дойде времето да се оттегли със същото величие, с което се появи. От уважение към себе си, към съотборниците си, към националния отбор, към клуба, който го е възпитал — великият Спортинг — за да даде пример на хилядите деца, които правят първите си стъпки във футбола и които, като този вече почти възрастен мъж, го боготворят, и от уважение към милионите португалци, които са израснали с възхищение към него."

"Легендите не престават да бъдат легенди, когато се оттеглят. Напротив. Често те стават още по-велики, когато знаят как да изберат подходящия момент, за да кажат сбогом", се посочва още в материала.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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