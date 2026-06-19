Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация В Португалия: Благодарим, Роналдо! Време е да си вървиш Болезнено е да го виждаме апатичен и неспособен. Това е краят на една ера, написа A Bola

Благодарим ти за всичко, Кристиано. А сега е време да си вървиш.

С това заглавие излезе най-влиятелният португалски спортен вестник - A Bola. Автор на статията е местният анализатор Нуно Сарайва.

41-годишният Кристиано Роналдо е обект на опустошителни критики след слабото представяне в първия мач на Мондиал 2026 - 1:1 срещу ДР Конго. А дори в родината му са чува все по-настойчиво мнението, че на този етап от кариерата си той е по-скоро вреден, отколкото полезен за Португалия.

"Но има един много деликатен въпрос. Той се нарича Кристиано Роналдо. Пиша тези редове с дълбока благодарност. Кристиано е за мен най-добрият футболист в историята на Португалия и един от двамата най-добри играчи в историята на световния футбол. Той ни донесе титли, рекорди, незабравими моменти и международна известност, каквато никое предишно поколение не е успяло да постигне", пише Сарайва.

"Цялата страна му дължи много. Именно затова е болезнено да бъдем свидетели на края на една ера. На 41 години Кристиано вече не е същият играч, какъвто беше на 31. Няма как да бъде. Времето, непобедим противник, засяга всички ни, а професионалните спортисти - още повече, независимо от величието им. И това, което в продължение на две десетилетия беше очевидно - неговият статут на основен лидер на националния отбор - вече не е така".

"Кристиано изглеждаше апатичен, неспособен да допринесе и да завърши атаките, както обикновено прави. Изглежда, че възрастта си казва думата и със сигурност той ще се опита да се възстанови още от следващия мач срещу Узбекистан. Но за една легенда на този великолепен спорт като него никога не е приятно да чуе, че "е проблем за страната". Ще видим дали ще успее да обърне ситуацията на световното първенство."

"Отправям искрен призив. Кристиано Роналдо вече няма какво да доказва. Нито на португалския народ, нито на футбола, нито на себе си. Историческият му статут е гарантиран завинаги. Дойде времето да се оттегли със същото величие, с което се появи. От уважение към себе си, към съотборниците си, към националния отбор, към клуба, който го е възпитал — великият Спортинг — за да даде пример на хилядите деца, които правят първите си стъпки във футбола и които, като този вече почти възрастен мъж, го боготворят, и от уважение към милионите португалци, които са израснали с възхищение към него."

"Легендите не престават да бъдат легенди, когато се оттеглят. Напротив. Често те стават още по-велики, когато знаят как да изберат подходящия момент, за да кажат сбогом", се посочва още в материала.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.