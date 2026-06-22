Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Килиан Мбапе в преследване на Лионел Меси Може ли капитанът на Франция да стигне великия аржентинец?

Килиан Мбапе продължава да преследва Лионел Меси по голове на световно първенство. След двата гола на аржентинеца срещу Австрия, сега е ред на футболиста на Реал Мадрид.

Франция може да си осигури участие в елиминационната фаза на Мондиал 2026 още тази вечер.

"Петлите" се изправят срещу Ирак във Филаделфия във втория си мач от груповата фаза.

Франция срещу Ирак

Световните шампиони започнаха турнира с победа над Сенегал с 3:1, макар че представянето им през първото полувреме далеч не бе убедително. След почивката обаче французите показаха класата си и стигнаха до обрат, а големият герой отново бе капитанът Килиан Мбапе.

Нападателят реализира две попадения и достигна кота 58 с националната фланелка, превръщайки се в едноличен рекордьор по голове в историята на френския национален отбор.

Селекционерът Дидие Дешан ще очаква нов силен мач от своя тим, тъй като успех срещу Ирак ще класира Франция за елиминациите преди края на груповата фаза. Все пак статистиката подсказва известна предпазливост – французите загубиха последните си два мача срещу азиатски съперници, без да отбележат гол.

За Ирак това е първо участие на световно първенство от 1986 г. насам, но завръщането на най-голямата футболна сцена не започна по желания начин. Тимът отстъпи с 1:4 на Норвегия в първия си двубой и значително усложни шансовете си за класиране напред в една от най-тежките групи на турнира.

Въпреки поражението иракчаните показаха добри неща през първото полувреме и ще се опитат да изненадат един от фаворитите за титлата. Допълнително самочувствие им дава равенството 1:1 срещу Испания в една от контролните срещи преди началото на Мондиала.

Ирак има и още една мотивация – да избегне нежелан рекорд. При нова загуба тимът ще стане първият азиатски национален отбор в историята, който губи първите си пет мача на световни първенства.

Любопитното е, че това ще бъде първият официален двубой между Франция и Ирак. Статистиката обаче показва, че азиатците не са за подценяване срещу европейски съперници. Те са спечелили два от последните си четири мача срещу отбори от Европа – толкова, колкото бяха постигнали в предишните си 16 подобни срещи взети заедно.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.