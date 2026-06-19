Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лекарите се бореха да спасят очите му, а той шокира целия футболен свят С белези около очите и гол срещу Роналдо Снимка: Reuters

Преди пет години Йоан Уиса се бореше да запази зрението си, след като бе залят с киселина пред дома си.

Преди дни нападателят на Демократична република Конго записа името си в историята на световния футбол, отбелязвайки първия гол на страната си на световно първенство и донасяйки сензационно равенство 1:1 срещу Португалия на митичния Кристиано Роналдо.

„Много страдах. Лекарите се бореха да спасят очите му, а той шокира целия футболен свят. Но днес съм тук, представлявам народа си и това е всичко, което има значение“, заяви Уиса пред медиите след историческия двубой в Хюстън.

Снимка: Reuters

Белезите около очите му напомнят за най-тежката битка в живота му. Голът му срещу Португалия обаче се превърна в символ на надежда за милиони конгоанци по света – от тези, останали в родината, до онези, принудени да напуснат заради войната и несигурността.

„Мислех за народа си, за децата на Конго, за всички, които продължават да се борят. Този гол е за тях. Показахме, че с характер и саможертва можеш да се изправиш срещу всеки“, каза героят на вечерта.

"Като дете играех на вратата, харесваше ми. След това играх и ръгби. Бях чирак, трябваше да се боря. Това, което промени кариерата ми, беше Лориен, между Лига 2 и Лига 1: вкарах много голове там, след това Брентфорд, във Висшата лига, и накрая Нюкасъл. Беше трудна година, не направих разлика, ще се върна по-гладен от преди.“

След 52 години чакане Конго отново пише история на световната сцена. А лицето на тази история е човек, който вече е победил много по-големи противници от всеки футболен съперник. „Преживях най-трудното. Сега искам само да печеля за моя народ“, завърши Уиса.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.