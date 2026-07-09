Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация На световното: Журналисти се бият, футболистът забрави въпроса (ВИДЕО) Хаос на пресконференцията на Мароко Снимка: Reuters

Само няколко часа остават до първия четвъртфинал на световното първенство по футбол между Мароко и Франция, а ако съдим от пресконференциите преди двубоя, очаква ни... хаос и бой!

Поне така премина изказването на африканския тим, на което участваха звездата на Реал Мадрид Брахим Диас и селекционера Исмаел Сайбари.

Двамата отговаряха на въпроси на журналисти преди мача с фаворита Франция днес, 9 юли, докато двама от журналистите в залата се... сбиха!

"Забравих въпроса!"

Докато Диас отговоряше за психологическата нагласа на тима преди мача, той бе прекъснат от викове.

"Защо ме удари?", "Той ме удари!", "Не можеш да ме удряш"... викаше един от репортерите.

Футболистът не успя да скрие изненадата и реагира с усмивка.

След като водещият потуши страстите, той подкани Диас да продължи с отговора си.

"Съжалявам, забравих въпроса...", бе искрен футболистът.

Ситуацията на Мароко

Африканският тим остана единствен представител на своя континент на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Снимка: Reuters

В групата си тимът постигна две победи - над Шотладия и Хаити, и едно равенство с Бразилия.

Мароко хвърли бомбата в 1/16-финалите, отстранявайки Нидерландия, а след това и Канада, за да си осигури сблъсък с Франция.

Преди четири години тимът стана четвърти в света, а на следващото световно е сигурен участник, тъй като е домакин заедно с Испания и Португалия.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.