Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Норвегия - Франция 1:2 Следете с нас двубоя от група 9 на Мондиал 2026

21' - ГООООООЛ! Норвегия върна интригата с попадение на Тело Осгор.

20' - ГООООООЛ! 2:0! Отново Дембеле с асистенция на Мбапе.

7' - ГОООООООЛ! 1:0 за Франция. Усман Дембеле отбеляза след подаване на Килиан Мбапе.

1' - Начало на мача.

Съставите

Норвегия: 13. Егил Селвик – 4. Лео Йостигор, 15. Фредрик Бьоркан, 25. Хенрик Фаллхенер – 6. Патрик Берг (К), 14. Фредрик Оурснес, 18. Кристиан Торстведт, 19. Тело Осгор, 21. Андреас Шйелдеруп, 22. Оскар Боб – 11. Йорген Странд Ларсен

Франция: 16. Майк Менян – 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 26. Максенс Лакроа, 19. Тео Ернандес – 6. Ману Коне, 8. Орелиен Чуамени – 11. Майкъл Олисе, 7. Усман Дембеле, 20. Дезире Дуе – 10. Килиан Мбапе (К)

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