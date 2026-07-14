Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нов епизод от сблъсъка Килиан Мбапе - Ламин Ямал Кой ще победи? Снимка: Getty Images

Две от най-големите сили в световния футбол се изправят една срещу друга в полуфиналите на Мондиал 2026.

Франция и Испания ще спорят за място във финала в Тексас.

Всички погледи обаче ще бъдат насочени към двама футболисти – Килиан Мбапе и Ламин Ямал.

Мбапе е готов да поведе Франция

Франция продължава да впечатлява с представянето си на световното първенство. "Петлите" спечелиха всичките си мачове в груповата фаза, а след това елиминираха Швеция, Парагвай и Мароко, без да допуснат гол.

Снимка: Getty Images

На четвъртфиналите французите победиха Мароко с 2:0. Килиан Мбапе дори пропусна дузпа още в началото на срещата, но това не попречи на отбора му да стигне до убедителен успех.

Тимът на Дидие Дешан вече е в трети пореден полуфинал на световно първенство. Селекционерът също ще запише рекорд, след като ще води отбора си за 26-и път на мондиал – повече от всеки друг треньор в историята.

Снимка: Getty Images

Ламин Ямал води новото поколение на Испания

Испания започна турнира с изненадващо нулево равенство срещу Кабо Верде. След това обаче европейският шампион намери своя ритъм и не спря да побеждава.

"Ла Фурия Роха" елиминира Австрия и Португалия, а на четвъртфиналите се справи и с Белгия след успех с 2:1. Големият герой отново беше Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в края.

Снимка: Getty Images

Ламин Ямал обаче продължава да бъде в епицентъра на събитията, като отново стана Играч на мача срещу Белгия. Именно от него Испания очаква магия, имайки се предвид че на европейското през 2024 г. именно той отстрани Франция на полуфиналите.

Отборът на Луис де ла Фуенте няма загуба в редовното време в последните си 36 срещи. Серия, която поставя испанците само на един мач от изравняване на исторически рекорд.

Снимка: Getty Images

Нова глава в голямото съперничество

Франция и Испания се срещат за 39-и път. Испанците имат леко предимство в преките двубои с 18 победи срещу 13 за "петлите".

Последните сблъсъци също бяха в полза на Испания. "Ла Фурия" спечели полуфинала на Евро 2024 с 2:1, а година по-късно победи Франция с 5:4 на полуфиналите в Лигата на нациите.

Снимка: Getty Images

Дали сега Франция ще си отмъсти или отново Ламин Ямал ще излъже Килиан Мбапе?

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.