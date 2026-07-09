Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Отново един срещу друг: Франция и Мароко в битка за полуфинала Повторение на сблъсъка от Мондиал 2022 Снимка: Reuters

Франция и Мароко се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите четвъртфинали на Мондиал 2026.

Двубоят в Бостън повтаря полуфинала от световното първенство в Катар преди четири години.

Големият въпрос е дали Килиан Мбапе отново ще поведе "петлите" към победата или "атласките лъвове" ще си отмъстят за онова поражение.

Мбапе води Франция към история

Французите продължават да впечатляват с атакуващата си мощ. В първите четири мача от турнира те отбелязаха куп голове.

На осминафиналите обаче трябваше да се потрудят повече и победиха Парагвай с минималното 1:0.

Снимка: Getty Images

Тимът на Дидие Дешан вече има 12 поредни официални мача без загуба. В тях Франция записа 11 победи и едно равенство.

Ако спечели и сега, световният вицешампион ще достигне трети пореден полуфинал на Мондиал – постижение, с което могат да се похвалят само два отбора в историята.

Освен това Дешан ще изравни рекорда за най-много мачове като селекционер на световни първенства. Срещата срещу Мароко ще бъде №25 за него начело на "петлите".

Снимка: Getty Images

Мароко мечтае за нов подвиг

"Атласките лъвове" показаха впечатляваща ефективност на осминафиналите. Те победиха един от домакините Канада с 3:0, като отправиха само четири точни удара.

Мароко вече е в серия от десет поредни мача без поражение. Тимът има седем победи и три равенства след финала за Купата на африканските нации.

Снимка: Reuters

Африканците вярват, че могат отново да влязат сред четирите най-добри в света, след като вече го направиха през 2022 година.

Историята е на страната на Франция

Статистиката дава сериозно предимство на "петлите". Франция няма загуба в шестте си мача срещу Мароко. Балансът е четири победи и две равенства.

Снимка: Reuters

Единственият им официален двубой беше именно на полуфинала на Мондиал 2022. Тогава Франция спечели с 2:0 и сложи край на историческия поход на мароканците.

Сега "атласките лъвове" ще търсят реванш, а Килиан Мбапе – още една крачка към световния връх.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.