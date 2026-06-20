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Световно първенство по футбол 2026

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Поколението, което спечели само сърцата ни

Без титла, но легенди

Поколението, което спечели само сърцата ни
 

Историята на „златното поколение“ на Нидерландия от края на 90-те и началото на 2000-те е история за футбол, който беше почти съвършен - но никога достатъчен за трофей. Това е отбор, който два пъти стигна до ръба на величието и два пъти се срина след дузпи.

Ядрото започва още в Аякс, където под ръководството на Луис ван Гаал се ражда уникално поколение: Едвин ван дер Сар, Михаел Райцигер, Франк и Роналд де Бур, Едгар Давидс, Кларънс Зеедорф и Патрик Клуйверт. Върхът на тази школа идва през 1995 г., когато Аякс печели Шампионската лига с изключително млад състав. Това е футболна революция - бърз, интелигентен, смел, тотален футбол!

Но зад успеха се зараждат и напрежения. В националния отбор се оформят групи, а етническите и клубните разделения започват да влияят на атмосферата. Конфликтът между Давидс и Зеедорф се превръща в символ на разпадаща се хармония.

На Евро 1996 напрежението избухва публично, а "лалетата" отпадат рано. Това води до промяна: Гуус Хидинк поема отбора и носи по-дипломатичен подход. На световното през 1998 г. във Франция Нидерландия отново се доближава до върха. Тимът - с Бергкамп, Клуйверт, Давидс и Зеедорф - играе мощно и зрелищно. Най-емблематичният момент идва на четвъртфинала срещу Аржентина, когато Бергкамп бележи един от най-великите голове в историята на турнира в последната минута.

Но полуфиналът срещу Бразилия завършва с ново разочарование - загуба след дузпи. Отново Холандия е близо, но не достатъчно.

„О, Боже! Защо?“

Евро 2000 носи нов шанс - този път у дома, под ръководството на Франк Рийкард. Отборът изглежда по-зрял и по-убедителен. В състава блестят Бергкамп, Клуйверт, Овермарс и Зеедорф, а младият Рууд ван Нистелрой добавя нова сила. Отборът от Ниската земя прави перфектна групова фаза - с победи над Чехия, Дания и Франция.

В елиминациите идва разгромът 6:1 срещу Югославия - демонстрация на абсолютна класа. В страната вече се говори за титла.

Но полуфиналът срещу Италия се превръща в трагедия. Изпуснати две дузпи в редовното време от Клуйверт и Франк де Бур. Вратарят Толдо се превръща в герой на мача. След ново равенство дузпите решават всичко - и Нидерландия е аут.

Това е краят на една епоха. Рийкард напуска, а с него започва разпадането на най-талантливото поколение, което Нидерландия някога е имала.

Три световни за три различни страни: Правил го е само един футболист!

И все пак, това поколение остава в историята. Не заради трофеи, а заради стил. Заради Бергкамп и неговото изкуство. Заради Клуйверт и неговата сила. Заради Давидс и неговата енергия. За онзи футбол, който изпревари времето си.

Както казва Хидинг: „Имахме всичко, освен късмет.“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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