Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Ще изпуснеш световно заради бебе?! Отвратително!“ Скандал около Жереми Доку Снимка: Reuters

„Стотици биха убили, за да са на световното първенство, а ти си тръгваш заради раждането на дете!? Отвратителен момент — ти си безполезен!“

С тези шокиращи думи телевизионната водеща Франс Пиерон предизвика буря от реакции, след като разкритикува звездата на белгийския национален отбор и Манчестър Сити Жереми Доку. Поводът е решението му да напусне лагера по време на Мондиал 2026, ако съпругата му започне да ражда в началото на юли.

Футболистът е изправен пред дилема — елиминациите в Сиатъл или най-личният момент в живота му в Белгия.

Снимка: Reuters

Изказването предизвика мигновен взрив в студиото, а бившият боксьор Брахим Аслум реагира остро, защитавайки правото на Доку да избере семейството си пред футбола.

„Кой решава кое е по-важно? Акушерката поема ролята?“, контрира Пиерон, добавяйки, че докато Световното минава, „детето остава завинаги“.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.