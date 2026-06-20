Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Футболна легенда получи инфаркт пред репортери! (ВИДЕО) Оперираха Фернандо Гаго по спешност

Бившият аржентински национал и ексхалф на Реал Мадрид Фернандо Гаго е претърпял инфаркт часове след победата на неговия Универсидад де Чили с 2:0 над О'Хигинс.

40-годишният специалист е почувствал зле още преди началото на двубоя, оплаквал се е от гадене, но е решил да остане с отбора и да изпълни задълженията си край тъчлинията. След последния съдийски сигнал Гаго дори участва в традиционната пресконференция.

Той обаче я прекъсна, тъй като състоянието му се е влошило и той е бил откаран по спешност в болница в Сантяго. След извършените изследвания лекарите са установили сериозен сърдечно-съдов проблем и са пристъпили към незабавна интервенция.

Universidad de Chile Teknik Direktörü Fernando Gago, kazandıkları O'Higgins maçından sonra kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.



Emeraler basın toplantısında göstermeye başlamış.

pic.twitter.com/gqjiqKE8Ek — Tribun Dergi (@tribundergi) June 20, 2026

По информация на местните медии на Гаго е поставен стент, а операцията е преминала успешно. Благодарение на бързата реакция на медицинския екип и навременната намеса на специалистите, опасността за живота му е избегната.

От Универсидад де Чили съобщиха, че аржентинецът е в стабилно състояние и се възстановява под лекарско наблюдение. Засега не е ясно кога ще се завърне към треньорската си дейност, като през следващите седмици му предстои период на възстановяване и стриктно спазване на медицинските препоръки.

Гаго е добре познато име във футбола, след като през кариерата си носи екипите на Бока Хуниорс, Реал Мадрид, Рома и Валенсия, а с националния отбор на Аржентина участва на световни първенства и турнири от Копа Америка.