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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Скандал със залози за милиарди разтърси футбола след мондиала

От ФИФА отричат и се хвалят, че няма нередности. Вижте съмнителните случаи!

Скандал със залози за милиарди разтърси футбола след мондиала
 Снимка: Reuters

Скандал със залози за милиарди долари разтърси футбола след Мондиал 2026! Докато от ФИФА се похвалиха, че няма подозрителна активност в букмейкърите и съмнения за черно тото в нито един от 104-те мача през юни и юли, авторитетният The Athletic съобщи друго.

Изданието разпространи разкритията на Копенхагенската група - независима международна мрежа за борба с манипулирането на спортни състезания, свързана със Съвета на Европа. Тя все още не е публикувала доклада си, обаче от The Athletic обявиха ексклузивно случаи със залози, маркирани като "потенциална нередност".

"От Копенхагенската група е засечено атипично поведение като резки промени в коефициентите. За тях може да има множество обяснения, различни от манипулация", коментира пред The Athletic експертът по залози Кристиан калб.

"Основният проблем е свързан с конфликта на интереси и изтичането на вътрешна информация.", допълва той.

Снимка: Reuters

Съмнителните случаи

Отбелязан е червеният картон за Фоларин Балогун срещу Босна и Херцеговина. В часовете след него е имало отправени запитвания за коефициент и направени залози, че нападателят на САЩ все пак ще бъде на линия за следващия мач - срещу Белгия.

Тогава наказанието на Балогун наистина беше отложено след намеса на американския президент Доналд Тръмп и играчът взе участие в осминафинала с "червените дяволи", загубен с 1:4.

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Интересното е, че на Мондиал 2026 имаше още 13 червени картона, но след никой от тях не е имало подобна активност.

Флагнат е обаче и показаният на Темба Зване от Южна Африка в 84' в мача на откриването срещу Мексико.

Снимка: Reuters

Съмнителна дейност е имало и покрай отменения гол на Феран Торес от Испания срещу Саудитска Арабия в груповата фаза. Тогава попадението не беше зачетено след намеса на системата за видеоповторения (VAR) и продължително разглеждане.

Polymarket - американският пазар за прогнози, базиран на криптовалути, е получил над 3.5 млн. долара залози, че аутсайдерът Кабо Верде няма да загуби от бъдещия световен шампион Испания в основната фаза. Ла Фурия Роха направи шокиращо 0:0 с националите на малката островна страна.

Снимка: Reuters

"По изчисления на Копенхагенската група, са направени залози за общо над 240 млрд. долара по време на световното първенство - два пъти повече спрямо Катар 2022.", пишат още от The Athletic.

Увеличението на броя залози може да бъде обяснено с 40-те мача повече, което повишава и шансовете за съмнителна дейност. Дори само на тази база твърдението на ФИФА, че не се установени потенциални нередности не убеждава.

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