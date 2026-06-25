Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вечният вратар Гилермо Очоа е недостижим в историята Шесто световно първенство за мексиканеца Снимка: Reuters

Шест световни първенства! Шест повиквателни! Шест шанса! Шест мига на радост!

Вратарят на Мексико Гилермо Очоа влезе с гръм и трясък в историята, след като се появи в игра в 78-ата минута в последния мач на своя тим от груповата фаза на Мондиала - победата с 3:0 срещу Чехия.

Със стъпването си на терена той се превърна в първия вратар, участвал на шест световни първенства и в едва третият футболист в света успявал да запише такова постижение.

Вечният Очоа

На 40 години и 346 дни къдравият страж сякаш винаги е пазил за Мексико.

Снимка: Reuters

Всъщност при първите си две повиквателни за Мондиалите през 2006 и 2010 г., той не играе, но все пак е в състава.

През 2014 г. в Бразилия е под рамката на вратата за четирите мача на Мексико, а през 2018 г. в Русия също е неизменен титуляр. Очоа съвсем заслужено получи капитанската лента за световното през 2022 г. в Катар, а повиквателната му за домашния Моъндиал бе посрешната с огромно одобрение.

В 78-ата минута, когато Мексико вече водеше с 2:0, Очоа замени на терена Раул Рангел и бе посрещнат на препълнения стадион в Мексико Сити с бурни аплодисменти.

Успехите

Всъщност Очоа започва кариерата си в родината си, но очаквано се развива като един от най-стабилните в света в Европа. Играл е за Аячо, Малага, Гранада, Стандард Лиеж, Салернитана, АВС Авеш и последно в кипърския АЕЛ Лимасол.

Снимка: Reuters

В края на клубния сезон той прекрати кариерата си, а участието в мача срещу Чехия бе и последният му звезден миг... Поне засега.

Вратарят вече оглавява класацията за най-възрастен футболист в националния тим на Мексико, като с появяването си на терена преди часове подобри рекорда на Рафа Маркес, който игра срещу Бразилия през 2018 г. на 39 години и 139 дни.

Останалите

Само още двама от футболистите в света са получавали повиквателни за шест световни първенства.

Едва ли ще се изненадате, че това са Лионел Меси за Аржентина и Кристиано Роналдо за Португалия. Те, също като Очоа, са били в състава през 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 г.

Очоа дълго ще държи този рекорд при вратарите, тъй като и германската легенда Мануел Нойер няма шест повиквателни за световни, а само пет - 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 г.

Снимка: Reuters

По време на дългата си кариера мексиканският страж завърши треньорски курс. Той е сред основателите на Асоциацията на мексиканските футболисти и има дял в платформа за слушане на музика.

Вкъщи пък е женен за модела Карла Мора. Двойката има три деца.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.