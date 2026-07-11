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Винисиус продължава в Челси!?

От „Стамфорд Бридж“ са на полпозишън за подписа на бразилеца

Винисиус продължава в Челси!?
 

Трансферен удар се задава на европейския футболен хоризонт. Според информация на журналиста Екрем Конур, Челси внимателно следи развитието около бъдещето на Винисиус в Реал Мадрид.

По данни на източника представители на бразилската звезда са уведомили пет клуба от Лондон, че звездата на Бразилия не изключва възможността да продължи кариерата си в Англия.

От „Стамфорд Бридж“ са на полпозишън и са готови да се включат в битката за подписа на нападателя. Подобна сделка обаче би изисквала сериозна финансова инвестиция и би се наредила сред най-гръмките трансфери на последните години.

Пълната аутопсия на поредното разочарование

Въпреки постоянните слухове, Вини остава ключова фигура в състава на Реал Мадрид. През сезон 2025/26 той игра в 53 мача във всички турнири, като реализира 22 попадения и подаде за още 14.

Настоящият му договор с мадридския гранд е валиден до юни 2027 г.

Според Transfermarkt пазарната стойност на бразилеца възлиза на около 140 милиона евро, което само подчертава мащаба на потенциалната сделка.

Все още не е ясно дали от Реал са склонни да се разделят със своя флангови нападател. Ако обаче новият договор не бъде постигнат в най-кратки срокове, „белият балет“ може да разгледа оферти, вместо да рискува да го загуби като свободен агент.

Винисиус избухна в сълзи в предаване на живо

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