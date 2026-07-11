Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Винисиус продължава в Челси!? От „Стамфорд Бридж“ са на полпозишън за подписа на бразилеца

Трансферен удар се задава на европейския футболен хоризонт. Според информация на журналиста Екрем Конур, Челси внимателно следи развитието около бъдещето на Винисиус в Реал Мадрид.

По данни на източника представители на бразилската звезда са уведомили пет клуба от Лондон, че звездата на Бразилия не изключва възможността да продължи кариерата си в Англия.

От „Стамфорд Бридж“ са на полпозишън и са готови да се включат в битката за подписа на нападателя. Подобна сделка обаче би изисквала сериозна финансова инвестиция и би се наредила сред най-гръмките трансфери на последните години.

Въпреки постоянните слухове, Вини остава ключова фигура в състава на Реал Мадрид. През сезон 2025/26 той игра в 53 мача във всички турнири, като реализира 22 попадения и подаде за още 14.

Настоящият му договор с мадридския гранд е валиден до юни 2027 г.

Според Transfermarkt пазарната стойност на бразилеца възлиза на около 140 милиона евро, което само подчертава мащаба на потенциалната сделка.

Все още не е ясно дали от Реал са склонни да се разделят със своя флангови нападател. Ако обаче новият договор не бъде постигнат в най-кратки срокове, „белият балет“ може да разгледа оферти, вместо да рискува да го загуби като свободен агент.

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