Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 17-годишният Иван Иванов приключи рано в квалификациите на „Уимбълдън“ Дебют при мъжете на свещената трева Снимка: Daniel Kopatsch

Иван Иванов отпадна в дебютното си участие при мъжете на „Уимбълдън“. В първия кръг на квалификациите 17-годишният българин загуби от унгареца Шомбор Пирош с 2:6, 2:6 в мач, продължил по-малко от час.

Иванов получи право на участие чрез „уайлд кард“, след като през 2025 г. спечели юношеския трофей в Лондон. Срещу по-опитния си съперник той допусна ранен пробив и в двата сета, което наклони изцяло мача в полза на Пирош.

Въпреки че записа повече директни точки от сервис, българинът направи и повече непредизвикани грешки, което се оказа решаващо за крайния резултат.

В квалификациите при жените България ще бъде представена от Виктория Томова и Елизара Янева. При мъжете Григор Димитров ще започне директно в основната схема на третия за годината турнир от Големия шлем, след като също получи „уайлд кард“.