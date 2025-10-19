21 титли, 21 града: Медведев с историческа победа

Вторият поставен Даниил Медведев (Русия) спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Алмати, който е с награден фонд над 1 милиона долара.

Във финала руснакът се наложи над осмия в схемата Корентен Муте (Фр) със 7:5, 4:6, 6:3. 882 дни минаха от последния му трофей. Медведев, номер 14 в ATP, пристигна след загуба на финала на турнира на трева в Хале. С тази титла той прекъсва 29-месечна суша.

Това бе първият му финал на твърди кортове от Индиън Уелс през 2024 г. Освен това, руснакът печели 21-вата си шампионска титла в кариерата си и, както обикновено, го направи в град, където никога преди не я е печелил. Към днешна дата той вече е спечелил 21 титли в 21 различни града.

