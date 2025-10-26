Александър Василев остана последен на Мастърса в Китай

Поставеният под номер 1 в схемата Александър Василев остана на последно място на заключителния Мастърс за юноши в Чънду, Китай.

Братовчедът на Григор Димитров загуби и последната си среща със 7:6(5), 3:6, 5:7 от Оскари Палданиус (Финландия). Двубоят продължи 2 часа и 8 минути.

Във финала на турнира Макс Шьонхаус (Германия) победи с 6:2, 6:0 Яник Александреску (Румъния).

Най-добрите юноши

Василев е третият българин, който игра на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 година.

Водач в схемата в Чънду трябваше да бъде Иван Иванов, който завърши сезона като номер 1 при юношите след спечелването на "Уимбълдън" и US Open.

Василев бе втори, но след отказването на Иванов зае първото място във финалния Мастърс на юношите.

