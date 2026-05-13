Американец елиминира Григор Димитров на старта в Бордо

Шеста поредна загуба за най-добрия български тенисист - Григор Димитров... Първата ни ракета отстъпи с 0:2 сета (6:7 /3/, 6:7 /7/) на Мартин Дам (САЩ) в първия кръг на Чалънджър турнира в Бордо (Франция).

Двубоят продължи час и 54 минути и беше първи за Димитров в такива серии от 2012 г.

Така Гришо, който се срина до 170-о място в световната ранглиста на АТР, остава само с две победи от началото на сезона.

Мачовете в този период са подготовка за завръщане сред най-добрите, тъй като Григор претърпя тежка травма на гръдния мускул през миналия сезон, но и за зрелището, което очаква родната публика на 12 юни.

Тогава, в София, Димитров ще изиграе демонстративен мач срещу Стефанос Циципас. Шоуто, което предизвика огромен интерес, може да гледате пряко в ефира на bTV.

Ново разочарование

Срещата продължи час и 45 минути, като във всеки един от сетовете двамата си размениха по един пробив и така приключиха на 6:6, което наложи да се играят два тайбрека. В първия Димитров изостана набързо с 0:3 и след това с 1:4, като даде две подавания и се предаде при първия сет-пойнт.

Във втория сет двамата си размениха пробиви в 8-ия и 9-ия гейм. В тайбрека Димитров изоставаше отново с 0:3, но успя да се върне до 4:4. Равенството се запази до 7:7, като накрая Григор Димитров даде мача при свое подаване.

22-годишният Мартин Дам е на 115-о място в световната ранглиста и стигна до мача с Димитров през квалификациите. 34-годишният Димитров пък участва с "уайлд кард" в надпреварата през тази седмица, като това е вторият му „Чалънджър“ от 14 години насам. Следващият съперник на отстранилия Димитров американец е водачът в схемата Артюр Ридеркне (Франция).