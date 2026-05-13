bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Американец елиминира Григор Димитров на старта в Бордо

Шеста поредна загуба за най-добрия ни тенисист

Американец елиминира Григор Димитров на старта в Бордо

Шеста поредна загуба за най-добрия български тенисист - Григор Димитров... Първата ни ракета отстъпи с 0:2 сета (6:7 /3/, 6:7 /7/) на Мартин Дам (САЩ) в първия кръг на Чалънджър турнира в Бордо (Франция).

Двубоят продължи час и 54 минути и беше първи за Димитров в такива серии от 2012 г.

Така Гришо, който се срина до 170-о място в световната ранглиста на АТР, остава само с две победи от началото на сезона.

Мачовете в този период са подготовка за завръщане сред най-добрите, тъй като Григор претърпя тежка травма на гръдния мускул през миналия сезон, но и за зрелището, което очаква родната публика на 12 юни. 

Тогава, в София, Димитров ще изиграе демонстративен мач срещу Стефанос Циципас. Шоуто, което предизвика огромен интерес, може да гледате пряко в ефира на bTV. 

Ново разочарование

Срещата продължи час и 45 минути, като във всеки един от сетовете двамата си размениха по един пробив и така приключиха на 6:6, което наложи да се играят два тайбрека. В първия Димитров изостана набързо с 0:3 и след това с 1:4, като даде две подавания и се предаде при първия сет-пойнт.

Във втория сет двамата си размениха пробиви в 8-ия и 9-ия гейм. В тайбрека Димитров изоставаше отново с 0:3, но успя да се върне до 4:4. Равенството се запази до 7:7, като накрая Григор Димитров даде мача при свое подаване.

22-годишният Мартин Дам е на 115-о място в световната ранглиста и стигна до мача с Димитров през квалификациите. 34-годишният Димитров пък участва с "уайлд кард" в надпреварата през тази седмица, като това е вторият му „Чалънджър“ от 14 години насам. Следващият съперник на отстранилия Димитров американец е водачът в схемата Артюр Ридеркне (Франция).

Тагове:

бордо франция Григор Димитров поредна загуба гришо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)

Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)
Ще има ли спасение за Берое? Кмет и БФС търсят решение

Ще има ли спасение за Берое? Кмет и БФС търсят решение
Бомба във фенклуб на Левски!

Бомба във фенклуб на Левски!
Джейсън Колинс не оцеля. Първият играч от НБА, който разкри, че е гей, почина на 47

Джейсън Колинс не оцеля. Първият играч от НБА, който разкри, че е гей, почина на 47

Последни новини

По стъпките на дядо: Георги Мърков е европейски шампион! (ВИДЕО)

По стъпките на дядо: Георги Мърков е европейски шампион! (ВИДЕО)
Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)

Контузия от ужасите шокира феновете (ВИДЕО)
Карлос Алкарас: Страх ме е от следващите 15 години

Карлос Алкарас: Страх ме е от следващите 15 години
Бомба във фенклуб на Левски!

Бомба във фенклуб на Левски!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV