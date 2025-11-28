Бившата №1 в света на тениса Симона Халеп, проговори за първи път напълно открито за едно от най-трудните решения в кариерата си – операцията за намаляване на бюста, която извърши на едва 17 години. Румънката признава, че интервенцията е била наложителна заради силните болки в гърба, които е имала вследствие на прекалено големия си бюст.

„Лекарите ясно ми казаха, че в това състояние не мога да продължа да играя топ тенис. Това ме сломи“, споделя тя. „Дойдох на младежкия "Ролан Гарос" през 2008 г. в топ форма и го спечелих. Беше мечта. И тогава, по време на тренировка, изведнъж... блокирах. Не можех да се движа. Бях ужасно уплашена и започнах да плача“, разказва Симона.

Снимка: Reuters

След завръщането си в Букурещ, чува най-страшното за младата си кариера: операцията е спешна и неизбежна! „Вече имах сериозен проблем с гръбначния стълб.

Бях на 17 години и беше твърде рано за подобно решение, но ситуацията беше „да или не“. Знаех, че не мога да играя тенис на най-високо ниво без това.

Снимка: Getty Images

Имах вяра, знаех, че жертвата си заслужаваше пътя към върха“ – споделя тя във видео, публикувано от нейния спонсор. Операцията през 2009 г. поставя началото на едно от най-впечатляващите възстановявания в спорта: четири години по-късно Халеп печели първия си WTA трофей в Нюрнберг, а следващия сезон влиза в Топ 10. Следват две титли от Големия шлем, първото място в света и статутът на румънска спортна икона.

