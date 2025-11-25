Зловещо признание в света на тениса. Бившият номер 21 Стив Джонсън заяви в подкаста "Nothing Major", че се надява Карлос Алкарас и Яник Синер да се мразят, за да може сблъсъците им да се разгорещят.

"Мисля, че след 10 години Алкарас и Синер ще бъдат много близки. Но в момента те се борят за мястото си в наследството и историята на спорта.

Приятели ли са Алкарас и Синер?

"Мисля, че Алкарас и Синер са приятели. Не мисля, че се мразят, бих искал да го правеха, защото това би било огромна драма. Но след 10 или 15 години, когато погледнат назад и всеки има по 20 титли от Големия шлем, те ще имат приятелство като Роджър Федерер и Рафа Надал", обясни позицията си 35-годишният бивш тенисист.

"Същото важи и за Роджър и Рафа. Когато пораснаха и можеха да погледнат назад с известна обективност, те станаха много близки. Но по онова време през 2009, 2010, 2012 г. не бяха толкова близки. Роджър вероятно се е дразнел, че Рафа продължаваше да печели "Ролан Гарос", спомня си Джонсън.

След като беше коронясан за шампион на финалите на ATP, италианецът Яник Синер заяви, че поддържа отлични отношения извън корта със световния номер 1 Карлос Алкарас.

"Имаме много добри отношения, съперничество, както и да го наречете. Чувствам, че все още можем да говорим за всичко. Мисля, че е страхотно. Извън корта сме добри приятели. Уважаваме се по много здравословен начин", добави Синер.

