Григор Димитров е в Париж. Ще играе ли?

Близо ли е до завръщане на корта Григор Димитров? Българският тенисист не е играл на турнири от началото на юли, когато получи тежка контузия в гръдния мускул.

За последно той игра срещу световния номер 1 Яник Синер на осминафинал на "Уимбълдън", като дори водеше с 2:0 сета и бе близо до победа. Само че той изпита болка заради травмата и се наложи да се оттегли. Последваха медицински интервенции, както и дълго възстановяване.

Светлината в тунела за Димитров и феновете му е... снимка на Триумфалната арка.

В Париж

Българинът очевидно е във френската столица, където на 27 октомври започва един от последните турнири за сезона.

Добрата новина е, че Григор тренира за надпреварата.

Снимка: Reuters

Според Tenniskafe обаче това не означава, че той е сигурен участник в турнира. Щабът му все още следи здравословното му състояние ежедневно и специалистите около него са категорични, че няма да предприемат никакви рискове.

Любимият Париж

Димитров има 12 участия в надпреварата, като през 2023 г. загуби финала от Новак Джокович.

През 2019 г. сърбинът, който също няма да участва в турнира тази година, го спря на полуфинал.

Снимка: БГНЕС

В момента Григор е 37-ми в световната ранглиста, което е обяснимо предвид редицата пропуснати турнири заради контузията.

Това е най-ниското класиране на 34-годишния българин от 28 февруари 2022 година насам, когато също бе 37-и.

