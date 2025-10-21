Синер шокира Италия: отказът му е шамар за целия спорт

Легендата на италианския тенис Никола Пиетранджели не може да скрие възмущението си. Според 92-годишният бивш №3 в света, отказът на Яник Синер да играе на Финалите на Купа „Дейвис“ в Болоня следващия месец е открито пренебрежение към италианския спорт.

Доскоро ключова фигура в двата поредни триумфа на Италия, този път Синер няма да играе за националния отбор. „Това, което Синер направи, е шамар в лицето на целия италиански спорт. Не мога да разбера защо се прави толкова драма. Говорим за тенис, а не за война“, заяви двукратният шампион от "Ролан Гарос" пред ANSA.

"Парите са новият бог"

„Да играеш за родината си е най-голямата привилегия за всеки спортист... или поне беше така. Виждам как най-добрите играчи пропускат мачовете за Купа „Дейвис“ заради други турнири. Парите са новият бог, а сърцето все по-често остава на заден план.“

В отсъствието на Синер първа ракета на Италия на Купа „Дейвис“ ще бъде Лоренцо Музети, а съставът ще включва още Флавио Коболи, Матео Беретини, Симоне Болели и Андреа Вавасори. Междувременно Синер ще се съсредоточи върху турнирите във Виена и Париж, преди да завърши сезона с участие на Финалите на ATP в Торино (9-16 ноември).

