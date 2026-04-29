Тенис

Габриела Сабатини: Мразех тениса!

„Понякога някое дете идва при мен и си мисля: това дете никога не ме е виждало да играя, дори още не е било родило. И въпреки това е там. Красиво е“

„Дълбоко съм трогната от всеки момент, който прекарвам с хора“, казва Габриела Сабатини в интервю за Clarín.

Днес, на 55 години, шампионката от US Open 1990 говори с онази спокойна мекота на човек, който вече не се бори с миналото, а го носи като част от себе си. „Днес наистина се наслаждавам. Това е нещо прекрасно, трудно за обяснение“, споделя тя в едно редките си интервюта.

В тенис клуба в Буенос Айрес, на трибуните на „Гилермо Вилас“, сцената се повтаря като малък ритуал: по време на паузите коментаторът обявява нейното име и стадионът се надига. Хората стават на крака. Аплодисментите на уважение и благодарност.

Дори тези, които никога не са я виждали да играе, я посрещат като легенда, която не е изчезвала. И в този момент въздухът наистина се променя.

Особено я докосват малките срещи, почти случайни, почти незабележими за света. „Понякога някое дете идва при мен и си мисля: това дете никога не ме е виждало да играя, дори още не е било родило. И въпреки това е там. Това е толкова красиво за мен“, добавя тя с усмивка.

Но пътят ѝ не е бил само светлина

„Трудно е, когато чуеш или прочетеш нещо негативно... че не съм дала всичко от себе си, че не съм могла да стигна до определена точка или да спечеля определен турнир“, признава тя.

Говорили са за нея като за „несбъдната номер едно“, като че ли историята ѝ може да бъде сведена до пропуснати върхове. Но зад тези сравнения стои друга реалност – епоха на гиганти като Щефи Граф и Моника Селеш, и кариера, която сама по себе си е белязана от класа, стил и тиха сила.

„Не знам дали съм била критикувана чак толкова много. Никога не съм го усещала от хората; напротив, винаги съм чувствала много обич. По-скоро в медиите...“, казва тя.

След края на кариерата идва и тишината. Дори отдалечаване.

„Започвах да мразя тениса“, признава тя без защита. И после добавя с честност, която боли и лекува едновременно: „Имах нужда от дистанция… бях психически изтощена. Но след време осъзнаваш, че тенисът е всичко. Прекрасно е всичко, което ми даде... Ето защо сега обичам да играя. Той е част от живота ми“, казва Сабатини.

деца фенове Аржентина буенос айрес кариера щефи граф Моника Селеш Габриела Сабатини

