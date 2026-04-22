Три блондинки бяха в ложата му, днес се скита из пустинята и прилича на бездомник!

Дори когато се изкачи на върха на световния тенис - Марат Сафин, никога не беше просто шампион. Той беше присъствие — свободен дух в свят, в който повечето играчи следват правила, а той създаваше свои. Винаги верен на себе си: независим и непредсказуем. А след края на кариерата си направи нещо още по-характерно за него — избра тишината пред прожекторите.

След кратък период в обществения живот и политиката, свързан с работа в руската Дума и партията на Владимир Путин, Сафин постепенно се отдръпна. За хората той сякаш изчезна. За близките му — просто пое по своя път.

Доскоро бе треньор на Андрей Рубльов, а след това отново избяга далеч от кортовете.

Наскоро двукратният шампион от Големия шлем сподели снимки от пустинята — спящ под открито небе, далеч от шумните градове и очакванията на света. Под тях остави кратко, но силно послание: „Нашият дом е Майката Природа.“

На кадрите, заснети край величествените върхове на Атласките планини, той изглежда почти неузнаваем — със син тюрбан и тъмни очила, облечен в традиционна мароканска джелаба. Не като легенда от корта, а като човек, който най-накрая е намерил своята свобода.

И все пак, зад този спокоен образ стои една от най-ярките личности в тениса. Двукратен шампион от Големия шлем, Сафин остава символ на харизма и неподражаем стил — както на корта, така и извън него.

Публиката още помни сцената от финала на Откритото първенство на Австралия, когато три блондинки в неговата ложа се превърнаха в част от легендата около него — детайл, който допълни образа му на чаровник, но никога не успя да го определи напълно.

Но зад десетките легенди за него стои и уважението на съперниците. Един от най-топлите моменти идва от ранната кариера на Новак Джокович. След убедителна победа на Сафин над едва 17-годишния тогава сърбин в първия кръг на Australian Open, младият Новак се извинил за представянето си.

Сафин си спомня как още тогава е казал на Джокович, че го очаква голяма кариера — думи, които години по-късно звучат почти пророчески. Това е типичният Сафин: човек, който умее да разпознава таланта и да го насърчава.