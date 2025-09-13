Иван Иванов пред bTV: Искам да карам във Формула 1 (ВИДЕО)

За първи път от 17 години български тенисист успява да спечели два поредни трофея от Големия шлем при юношите. След успехите на Григор Димитров, отново българин е шампион на "Уимбълдън" и US Open и той се казва Иван Иванов.

Той е част от престижната академия на Рафаел Надал вече четвърта година. Никой от семейството му не е вярвал, че ще поеме по пътя на професионалния спорт, но неговият талант е забелязан още в началото от първия му треньор Пламен Радев.

Хъс за победа

"Той беше единственият човек, който вярваше, че аз бях способен на такива неща, за което разбира се съм, изключително благодарен. Всеки ден на корта имахме тази цел, която беше да се забавлявам и да развия обичта към спорта, която ще те задържи да тренираш всеки ден", споделя Иванов.

По своя път шампионите се лишават от странични забавления, които са присъщи за всяко дете. Иван споделя, че никога не е карал ски, а първият път в който е бил на аквапарк е едва на 13 години.

"Преди години бяхме спечелили една държавна титла за юноши и така моят подарък беше за целия отбор аквапарк и тогава му беше първото ходене на аквапарк. На 13 години, аз бях изненадан, той беше единствен. За него наистина животаът беше само тенис", казва Пламен Радев.

Въпреки това, голямата мечта на Иван Иванов е да кара болид от Формула 1. "Много от договорите ти забраняват такива неща и не мога да си ги позволя", разкрива младият талант. Хъсът за победа обаче е огромен.

Снимка: Daniel Kopatsch

"Става много лошо, когато някой го провокира. Така през годините, когато работехме заедно, си спомням един момент преди мач на държавното първенство. Говорехме си с колегите, че ще бъде здрав и равностоен сблъсък. Аз предадох това на Иван, при което той каза: "Моля? Това няма да се случи! И на другия ден беше като унищожител", споделя Кристин Грозданов - един от първите треньори на Иван.

На 13-годишна възраст тенисистът получава лична покана от Краля на клея Рафаел Надал да се присъедини към неговата престижна академия за млади таланти. Животът на 16-годишния Иван в академията напомня на съвременна казарма – денят започва рано, още в 7 сутринта, след което следват уроци, интензивни тренировки и допълнителни занимания, които се редуват до късно вечер. В 22:30 той вече трябва да е в леглото. Въпреки строгия режим, за него всичко това си струва.

Снимка: Българска федерация по тенис

В началото на 2025 г. записва историческо постижение, като подобрява рекорда на Григор Димитров и става най-младият българин, спечелил турнир за мъже от календара на Международната тенис федерация. Истинският му пробив е когато става шампион на младежкия "Уимбълдън", а по-късно триумфира и на US Open, където финалът е изцяло български – истинска гордост за родния тенис.

"За мен "Уимбълдън" е най-специалният турнир от Големия шлем. Изключително добре се чувствах, изключително щастлив, след като победих на US Open и все пак беше българския финал, но победата на "Уимбълдън" бе една идея по-сладка", казва Иванов.

Сега с две титли от Големия шлем при юношите, Иван Иванов навлиза в мъжки тенис като сензация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK