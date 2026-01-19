bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Кучето на Гришо и Ейса се сдоби с уникален пуловер (СНИМКА)

И Пеперони получава подаръци

Григор Димитров брои последните часове до мача си от първия кръг на Откритото първенство на Австралия, а през това време неговата половинка Ейса Гонсалес... гледа кучето им. 

За жалост няма да видим красивата мексиканка на трибуните в Мелбърн. Тя бе до любимия си само за няколко дни след Нова година, когато успя да се откъсне от ангажиментите си и се появи в Австралия, но след това си отиде при... Пеперони. 

Четирикракият чаровник е неотлъчно до нея и няма как да остане незабелязан и от партньорите ѝ. 

Модни марки

Ейса, като популярно лице, често работи с различни модни марки. Една от тях явно е на дизайнера Том Браун. 

Той явно е забелязал Пеперони и му е подарил... пуловерче. 

Кученцето със сигурност изглежда доста чаровно в своята нова придобивка. 

Иначе Том Браун предлага женски, мъжки и детски дрехи, както и предмети за дома, като шампаниери, чаши и кърпи. 

Пуловерите за мъже и жени са на цени от 600 до над 4000 евро. За кучета няма специална колекция, така че Пеперони е привилигерован.

Мачовете на Григор

Кученцето вероятно ще бъде на линия и утре сутрин, когато Григор Димитров започва 17-ото си участие на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Снимка: Reuters

Негов съперник ще е чехът Томаш Махач. 

Двамата са играли само веднъж един срещу друг до момента, като българинът загуби през 2024 г. във Виена. 

Вижте кога е първият мач на Григор Димитров на Australian Open!

Тагове:

тенис григор димитров куче австралия гадже пеперони Ейса Гонсалес

