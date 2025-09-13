bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Последният сервис на Джокович

Как за една нощ великият тенисист се превърна от любимец на нацията в предател?

Последният сервис на Джокович
Reuters

Един от най-великите тенисисти на всички времена, Новак Джокович, реши да напусне Сърбия и семейството си, за да започне нов живот в Гърция. Този драстичен ход идва след открит конфликт с режима на Александър Вучич и медийна лудост, в която той беше обявен за предател.

Да, Джокович напусна Сърбия. Не за турнир, не за ваканция, а завинаги.

Явно няма връщане назад

Атина е новият му дом. Южните предградия – новата му крепост. Семейството му вече е там. Децата му учат в престижното Saint Lawrence College. Явно няма връщане назад, пише vecernji.hr.

Снимка: Reuters

Този ход, който резонира в региона, не е просто прищявка на великия тенисист, а кулминация на месеци напрежение и тиха война, която той води с властите в Белград.

„Образованата младеж е най-голямата сила на Сърбия“

Всичко започна след трагедията в Нови Сад през декември миналата година, когато навес на жп гара се срути, отнемайки 16 живота. Събитието предизвика масови студентски протести срещу правителството, като демонстрантите обвиниха за бедствието системната корупция и небрежността от страна на режима на Александър Вучич.

Новак Джокович заживя в Атина

Ноле застана до протестиращите. Той публично подкрепи студентите, заявявайки, че „Гласовете им трябва да бъдат чути“ и че „Образованата младеж е най-голямата сила на Сърбия“. По този начин той прекрачи червена линия, която Вучич не можа да прости.

Снимка: Reuters

Подкрепата му не спря само с една публикация. Той посвети победа на Откритото първенство на Австралия на студент, пострадал по време на демонстрациите, появи се на баскетболен мач в Белград, облечен с тениска с надпис „Студентите са шампиони“, и описа снимки от масови протести в своя Instagram с думите: „Исторически, великолепни!“

„Фалшив патриот“

Проправителствените таблоиди, които до вчера го правеха звезда, започнаха безмилостна кампания, наричайки го „фалшив патриот“, „предател“ и обвинявайки го в подкрепа на „цветната революция“, целяща сваляне на правителството. За режима националният герой се превърна в обществен враг номер едно за една нощ.

Джокович: Заради баща ми не се чувствам достатъчно добър (ВИДЕО)

Отговорът на Джокович? Освен преместването на семейството си, той направи и ход, който има силна символична и финансова тежест. Турнирът от ATP 250, който се провеждаше в Белград в продължение на години под името Serbian Open, е преместен в Атина. Отсега нататък турнирът ще се нарича Hellenic Championship...

Снимка: Reuters

Не е тайна, че Новак обмисля кандидатстване за гръцка „Златна виза“, която би му осигурила постоянно пребиваване срещу инвестиции. Според гръцки медии той вече е провел разговори с премиера Кириакос Мицотакис – знак, че всичко това е внимателно планирано, а не прибързано бягство.

Героите не си тръгват без причина

Въпреки опита на Александър Вучич да омекоти ситуацията с думите „никога няма да кажа лоша дума за Джокович“, фактите говорят друго. Думите вече нямат значение. Героите не си тръгват без причина.

Новак Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война!

Джокович избра свободата. Избра тишината пред шума. Атина пред Белград. Легендата не просто сменя адреса...
За Сърбия това е болезнена загуба, за Гърция – безценна победа, а за света - нов урок: истинските шампиони печелят и извън корта.

