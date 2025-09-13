Последният сервис на Джокович

Един от най-великите тенисисти на всички времена, Новак Джокович, реши да напусне Сърбия и семейството си, за да започне нов живот в Гърция. Този драстичен ход идва след открит конфликт с режима на Александър Вучич и медийна лудост, в която той беше обявен за предател.

Да, Джокович напусна Сърбия. Не за турнир, не за ваканция, а завинаги.

Явно няма връщане назад

Атина е новият му дом. Южните предградия – новата му крепост. Семейството му вече е там. Децата му учат в престижното Saint Lawrence College. Явно няма връщане назад, пише vecernji.hr.

Снимка: Reuters

Този ход, който резонира в региона, не е просто прищявка на великия тенисист, а кулминация на месеци напрежение и тиха война, която той води с властите в Белград.

„Образованата младеж е най-голямата сила на Сърбия“

Всичко започна след трагедията в Нови Сад през декември миналата година, когато навес на жп гара се срути, отнемайки 16 живота. Събитието предизвика масови студентски протести срещу правителството, като демонстрантите обвиниха за бедствието системната корупция и небрежността от страна на режима на Александър Вучич.

Ноле застана до протестиращите. Той публично подкрепи студентите, заявявайки, че „Гласовете им трябва да бъдат чути“ и че „Образованата младеж е най-голямата сила на Сърбия“. По този начин той прекрачи червена линия, която Вучич не можа да прости.

Снимка: Reuters

Подкрепата му не спря само с една публикация. Той посвети победа на Откритото първенство на Австралия на студент, пострадал по време на демонстрациите, появи се на баскетболен мач в Белград, облечен с тениска с надпис „Студентите са шампиони“, и описа снимки от масови протести в своя Instagram с думите: „Исторически, великолепни!“

„Фалшив патриот“

Проправителствените таблоиди, които до вчера го правеха звезда, започнаха безмилостна кампания, наричайки го „фалшив патриот“, „предател“ и обвинявайки го в подкрепа на „цветната революция“, целяща сваляне на правителството. За режима националният герой се превърна в обществен враг номер едно за една нощ.

Отговорът на Джокович? Освен преместването на семейството си, той направи и ход, който има силна символична и финансова тежест. Турнирът от ATP 250, който се провеждаше в Белград в продължение на години под името Serbian Open, е преместен в Атина. Отсега нататък турнирът ще се нарича Hellenic Championship...

Снимка: Reuters

Не е тайна, че Новак обмисля кандидатстване за гръцка „Златна виза“, която би му осигурила постоянно пребиваване срещу инвестиции. Според гръцки медии той вече е провел разговори с премиера Кириакос Мицотакис – знак, че всичко това е внимателно планирано, а не прибързано бягство.

Героите не си тръгват без причина

Въпреки опита на Александър Вучич да омекоти ситуацията с думите „никога няма да кажа лоша дума за Джокович“, фактите говорят друго. Думите вече нямат значение. Героите не си тръгват без причина.

Джокович избра свободата. Избра тишината пред шума. Атина пред Белград. Легендата не просто сменя адреса...

За Сърбия това е болезнена загуба, за Гърция – безценна победа, а за света - нов урок: истинските шампиони печелят и извън корта.

