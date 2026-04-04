Въпреки поражението: Григор Димитров отново на корта и пряко на VOYO.BG днес!

Григор Димитров ще продължи участието си на атрактивния демонстративен турнир Ultimate Tennis Showdown!

Вторият му мач от него е днес и само часове ни делят от началото му!

Открива програмата

Вчера, 3 април, Димитров загуби след "внезапна смърт" от Феликс Оже-Алиасим от Канада. Това обаче не означава, че той е стегнал куфарите! Българинът ще играе за петото място в крайното класиране!

Негов съперник ще бъде Карен Хачанов, използващ прякора Машината. В турнира в Ним всеки тенисист избира име, с което да излезе на корта, като Григор е Джи-Юнит.

Димитров и Хачанов ще открият програмата днес, 4 април, като се очаква да излязат на корта в античния римски амфитеатър в 13:00 ч. българско време!

Останалите срещи

След Григор и Хачанов следват двата полуфинала:

Каспер Рууд - Александър Бублик

Феликс Оже-Алиасим - Андрей Рубльов

След това е другият мач между отпадналите вчера с участието на Юго Умбер и Стефанос Циципас.

Финалът трябва да започне в 17:15 ч. българско време!

