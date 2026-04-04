bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Въпреки поражението: Григор Димитров отново на корта и пряко на VOYO.BG днес!

Вижте кой е съперникът му и в колко часа е мачът!

Въпреки поражението: Григор Димитров отново на корта и пряко на VOYO.BG днес!
Григор Димитров ще продължи участието си на атрактивния демонстративен турнир Ultimate Tennis Showdown! 

Вторият му мач от него е днес и само часове ни делят от началото му!

Ще може да го гледате пряко на нашата платформа VOYO.BG!

Открива програмата

Вчера, 3 април, Димитров загуби след "внезапна смърт" от Феликс Оже-Алиасим от Канада. Това обаче не означава, че той е стегнал куфарите! Българинът ще играе за петото място в крайното класиране!

Снимка: БГНЕС

Негов съперник ще бъде Карен Хачанов, използващ прякора Машината. В турнира в Ним всеки тенисист избира име, с което да излезе на корта, като Григор е Джи-Юнит. 

Димитров и Хачанов ще открият програмата днес, 4 април, като се очаква да излязат на корта в античния римски амфитеатър в 13:00 ч. българско време! Мача може да гледате пряко само и единствено на платформата ни VOYO.BG

 
 
 
Останалите срещи 

След Григор и Хачанов следват двата полуфинала:

Каспер Рууд - Александър Бублик
Феликс Оже-Алиасим - Андрей Рубльов

След това е другият мач между отпадналите вчера с участието на Юго Умбер и Стефанос Циципас. 

Финалът трябва да започне в 17:15 ч. българско време!

Всички мачове ще бъдат излъчени пряко на платформата VOYO.BG.

Тагове:

Григор Димитров турнир ним демонстративен Карен Хачанов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV