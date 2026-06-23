Тенис Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация За първи път от 5 март: Григор Димитров с победа в ATP Българският тенисист пречупи №366 в света в Майорка за успех №50 на трева

След три месеца и половина - Григор Димитров отново записа победа в ATP тура. Той се наложи с 6:1, 7:6 над австралиеце Марк Полмас (№366 в света) в първия кръг на турнира в Майорка.

Двубоят продължи 88 минути. Така Гришо спря още една негативна серия - 7 поредни загубени тайбрека.

Българският тенисист, който напоследък слезе на ниво "Чалънджър", получи уайлд кард от организаторите в Майорка. Успехът му в ATP e първи от 5 март.

Успехът му носи увереност преди участието си на "Уимбълдън" - отново с уайлд кард. Следващият му съперник е щастливият губещ Абедала Шелбайх, който елиминира шестия поставен Корентен Муте.

Това беше юбилейната победа номер 50 на трева за Григор в АТР тура.