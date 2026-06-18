Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Григор Димитров не оцеля срещу французин в Дъблин Следва турнирът в Майорка Снимка: Reuters

Григор Димитров отпадна на четвъртфинал на турнира в Дъблин от сериите "Чалънджър".

Въпреки равностойната игра срещу французина Кириан Жаке, българинът не успя да се справи с напрежението и напусна турнира след напрегнат тайбрек във втория сет.

Димитров не успя да реализира и три сетбола във втората част, а мачът завърши с поражение 3:6, 6:7(9).

Равностойно

Точно седмица след демонстративния мач срещу Стефанос Циципас в София, 35-годишният хасковлия започна мача с три предни точки на собствен сервис, но допусна обрат и брейк, а след това отново загуби подаването си в деветия гейм, с което сдаде и сета.

Във втората част 169-ият в света българин реализира първи пробив за 3:2, но 26-годишният Жаке, който е с 24 места по-напред в класацията, веднага го върна.

Снимка: Reuters

При 4:5 Димитров отрази мачбол при собствено подаване, след което се стигна до тайбрек.

В него хасковлията поведе с 4:0 точки, но французинът изравни при 5:5, след което първата българска ракета пропусна сетбол при 6:5 и сервис на съперника, а при 7:6 получи втори сетбол при своето подаване, но отново не го реализира. Последва трети пропуснат сетбол от Димитров при 8:7, след което с две успешни разигравания на сервис Жаке стигна до втория си мачбол при 9:8, но и той не се възползва. При 9:9 французинът постигна решаващия мини-пробив, след което стигна до победата на собствено подаване.

12 точки

В Дъблин хасковлията постигна поредни победи за първи път през сезона и заработи 12 точки за ранглистата на ATP, в която по всяка вероятност ще отбележи малък прогрес.

Снимка: Reuters