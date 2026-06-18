Григор Димитров не оцеля срещу французин в Дъблин

Григор Димитров отпадна на четвъртфинал на турнира в Дъблин от сериите "Чалънджър".
Въпреки равностойната игра срещу французина Кириан Жаке, българинът не успя да се справи с напрежението и напусна турнира след напрегнат тайбрек във втория сет.
Димитров не успя да реализира и три сетбола във втората част, а мачът завърши с поражение 3:6, 6:7(9).
Равностойно
Точно седмица след демонстративния мач срещу Стефанос Циципас в София, 35-годишният хасковлия започна мача с три предни точки на собствен сервис, но допусна обрат и брейк, а след това отново загуби подаването си в деветия гейм, с което сдаде и сета.
Във втората част 169-ият в света българин реализира първи пробив за 3:2, но 26-годишният Жаке, който е с 24 места по-напред в класацията, веднага го върна.
При 4:5 Димитров отрази мачбол при собствено подаване, след което се стигна до тайбрек.
В него хасковлията поведе с 4:0 точки, но французинът изравни при 5:5, след което първата българска ракета пропусна сетбол при 6:5 и сервис на съперника, а при 7:6 получи втори сетбол при своето подаване, но отново не го реализира. Последва трети пропуснат сетбол от Димитров при 8:7, след което с две успешни разигравания на сервис Жаке стигна до втория си мачбол при 9:8, но и той не се възползва. При 9:9 французинът постигна решаващия мини-пробив, след което стигна до победата на собствено подаване.
12 точки
В Дъблин хасковлията постигна поредни победи за първи път през сезона и заработи 12 точки за ранглистата на ATP, в която по всяка вероятност ще отбележи малък прогрес.
За Димитров предстои участие с "уайлд кард" на турнира по тенис на трева от сериите АТР 250 в Майорка, който започва на 21 юни.
Това ще бъде последна подготовка преди началото на "Уимбълдън", в който българинът ще се включи в основната схема също с покана от организаторите.