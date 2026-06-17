Тенис Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация За първи път от година: Григор Димитров взе две поредни победи Българският тенисист отнесе №1089 на турнира на трева в Дъблин

След близо година - Григор Димитров отново постигна две поредни победи. Българинът (№169 в световната ранглиста) вече е в третия кръг на турнира от сериите "Чаланджър" в Дъблин след 6:2, 6:3 над представителя на домакините Конър Ганън (№1089).

Точно както личи и от резултата - силите на тревната настилка не бяха никак равни. Гришо се нуждаеше от 70 минути и общо три пробива.

Така след вчерашния си успех над Крис Родеш от Люксембург, Димитров вече е в серия от два поредни успеха - нещо, което не сме виждали от миналогодишния "Уимбълдън".

Именно на свещената трева той разкъса гръден мускул при аванс от два сета срещу бъдещия шампион Яник Синер. А след възстановяването от травмата все още не успява да стигне познатото ниво.

От началото на годината българинът има 17 мача, като е спечелил само 4. Включително двете победи в Дъблин.

Успехът над световния №1089 прати Григор в третия кръг. Там го очаква един измежду младия нидерландец Меес Рьотгеринг и французина Кириан Жаке.