В ръкавиците на Пулеви

Мурат Гасиев: Дали Кубрат е стар? 44 е само число (ВИДЕО)

Винаги е в добра форма, винаги изглежда перфектно, респектиран е руснакът

Мурат Гасиев: Дали Кубрат е стар? 44 е само число (ВИДЕО)

Руският боксьор Мурат Гасиев демонстрира огромно уважение към Кубрат Пулев преди сблъсъка между двамата за регулярната титла на WBA в Дубай. Мачът е в петък и ще бъде излъчен пряко по bTV.

32-годишният боец от Владикавказ има 32 победи и две загуби (нито една с нокаут) в професионалната си кариера, стартирала през 2011 година. През 2018 г. той е сразен от Олександър Усик, като двубоят е в полутежка категория. Гасиев дебютира в тежката категория през 2020 г. Губи и от Ото Валин за интерконтиненталната титла на WBA.

Готови за битка: Братя Пулеви се потят на жегата в Дубай (ВИДЕО)

"В тежка категория един удар може да промени всичко - всеки план, всяка стратегия и всяка тактика. Непредвидимо е", започна Гасиев на пресконференцията преди предстоящия двубой.

Нека мине мачът в петък

"Кубрат е шампион с много опит. Хората казват, че е стар, но 44 е само число. Притежава богат опит, винаги е в добра форма, изглежда перфектно и на 100 процента знам, че е готов за мача. Той е сред най-трудните съперници в кариерата ми. Все пак направих добър лагер и съм готов за всички предизвикателства", допълни Мурат.

Той отказа да коментира евентуалните си следващи стъпки и отклони въпросите за реванш срещу Усик някъде в бъдещето. "Фокусиран съм само върху мача с Пулев и не знам какво ще стане занапред. Можем да говорим след петък. Ако победя, ще бъде първата стъпка към сбъдването на мечтата".

Кубрат Пулев: Аз съм най-добрият и ще го покажа в петък! (ВИДЕО)

Не пропускайте боксовото зрелище с участието на Кубрат Пулев - защитата на регулярната титла на WBA срещу Мурат Гасиев в петък (12 декември) пряко по bTV.

