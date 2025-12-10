Мурат Гасиев: Дали Кубрат е стар? 44 е само число (ВИДЕО)

Руският боксьор Мурат Гасиев демонстрира огромно уважение към Кубрат Пулев преди сблъсъка между двамата за регулярната титла на WBA в Дубай. Мачът е в петък и ще бъде излъчен пряко по bTV.

32-годишният боец от Владикавказ има 32 победи и две загуби (нито една с нокаут) в професионалната си кариера, стартирала през 2011 година. През 2018 г. той е сразен от Олександър Усик, като двубоят е в полутежка категория. Гасиев дебютира в тежката категория през 2020 г. Губи и от Ото Валин за интерконтиненталната титла на WBA.

"В тежка категория един удар може да промени всичко - всеки план, всяка стратегия и всяка тактика. Непредвидимо е", започна Гасиев на пресконференцията преди предстоящия двубой.

Нека мине мачът в петък

"Кубрат е шампион с много опит. Хората казват, че е стар, но 44 е само число. Притежава богат опит, винаги е в добра форма, изглежда перфектно и на 100 процента знам, че е готов за мача. Той е сред най-трудните съперници в кариерата ми. Все пак направих добър лагер и съм готов за всички предизвикателства", допълни Мурат.

Той отказа да коментира евентуалните си следващи стъпки и отклони въпросите за реванш срещу Усик някъде в бъдещето. "Фокусиран съм само върху мача с Пулев и не знам какво ще стане занапред. Можем да говорим след петък. Ако победя, ще бъде първата стъпка към сбъдването на мечтата".

Не пропускайте боксовото зрелище с участието на Кубрат Пулев - защитата на регулярната титла на WBA срещу Мурат Гасиев в петък (12 декември) пряко по bTV.

А тук можете да гледате първите епизоди от дигиталната поредица "В ръкавиците на Пулев", посветена на предстоящия двубой:

Епизод 1

Епизод 2

Епизод 3

Епизод 4

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK