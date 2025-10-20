В италианската планина вали. В далечината се чува звън на камбана. Цветана Божурина вдишва влагата на есента и се усмихва – такава, каквато винаги е била. Грижи се за свекърва си, далеч от България, но никога далеч от духа на родината си. Гласът ѝ звучи топло, искрено, със спомени, които светят като медалите ѝ.

Волейболистката е гост в специалната рубрика на bTV „45 години шампиони“, посветена на олимпийските игри в Москва’80. С нея винаги е цветно и интересно. И винаги красиво.

Москва – празникът, който боли и вдъхновява

Преди 45 години женският национален отбор на България по волейбол извоюва бронзов медал на олимпийските игри в Москва. Там са имената, които и днес са символ на величие – Таня Гогова, Верка Стоянова, Румяна Каишева, Мая Стоева, Росица Михайлова, Анка Узунова, Цветана Божурина, Силва Петрунова, Таня Димитрова, Галина Станчева, Маргарита Миткова, Валентина Харалампиева. А над всички – мълчаливият, силен, гениален треньор Васил Симов.

„Трябваше да сме първи. Беше минус 20 градуса, обстановката не беше дружелюбна. Освиркваха ме. Неприятен, болезнен спомен е това за мен“, връща се Божурина към квалификацията в Пазарджик през зимата на 1980-а, когато България остава без квота за олимпийските игри. Но съдбата има свои начини да поправя несправедливостите.

Бойкотът на Игрите от 65 държави – включително САЩ, Китай и Япония – отваря вратите за българките. „Пътят до медала е зад мен. Ако може така операторът да снима зад гърба ми витрината. Това е пътят – с този човек, Васил Симов, с тези момичета. И тук е един от медалите, които спечелихме на олимпиадата“, превежда ни тя през историята и в Музея на спорта в София.

Любов, която боли, но и спасява

„Пътят на всички спортисти не е лесен. За мен не беше много труден, защото аз правих едно нещо с любов – забиването. Всичко останало ми беше неприятно да го правя, но все пак успявах силно да забивам – и това беше причината да стигна до този медал.“ Колко просто звучи. И колко дълбоко е. Във всеки удар на топката – години на дисциплина, сълзи, самота, студени зали, травми... Но и нещо друго – страст, която не може да се угаси.

В дебютния си мач на Игрите Божурина и компания побеждават Румъния с 3:1. После бият Бразилия с 3:0 и губят от Унгария с 1:3. За полуфинала с ГДР се говори и до днес. Българките на два пъти догонват в резултата, но в петия гейм вече нямат сили... – 2:3 (-10, 12, -9, 7, -6).

Два дни по-късно, на 29 юли, следва нова петгеймова драма в малкия финал. Този път Унгария е на колене - 3:2 (5, -13, -6, 4, 8). Златото е за СССР след 3:1 (12, -11, 13, 7) срещу ГДР.

Васил Симов – тишината, която води

„Не само аз – всички можем да кажем безброй много неща за Васил Симов. Той не обичаше да говори много. Преди мачовете ни гледаше – и неговият поглед казваше повече от хиляди думи. Той беше човекът, който успя да направи от нас отбор. И въпреки че месеци преди това не успяхме да се класираме на тази олимпиада, щастието ни отведе там. Голямата заслуга е негова.“ Тишината на един треньор, който не се нуждае от думи, за да създаде легенди.

Празникът, който оставя празнота

„В Москва беше безкраен празник. Всички бяхме на едно място. Жените – в един блок, мъжете – в друг. Прекрасна Москва – напудрена, красива, блестяща... Имаше безплатни фризьори, маникюристки, хранехме се когато си искаме, имахме приятели от цял свят. Зрелище! Скитахме, забавлявахме се, но се тренираше страхотно – и на мачовете се виждаше.“

После идва тишината

„Веднага след олимпиадата бях страшно тъжна. Една депресия. Като постигнеш нещо голямо, после ти става малко пусто, че не си там. След време щастието се връща и разбираш, че си постигнал нещо велико.“ Цената на върха – да стигнеш до него и да осъзнаеш, че оттук нататък остава само споменът.

„Аз съм родена да се обръщат след мен“

След Игрите момичетата получават по 2500 лева. Цветана – с 20% по-малко, защото все още не е омъжена. Усмихва се. Над нещата е, както винаги. Най-цветната, най-искрената, най-ярката. „Аз съм родена да се обръщат след мен“, казва тя, и не е самохвалство – а просто истина.

Италия я обича

Трикратна шампионка с Равена, четвърта в класацията на Gazzetta dello Sport за най-успешни чужденки в историята на италианския волейбол. Тя е от онези хора, които не просто печелят, а заразяват с живот.

През 1981 г. женският национален отбор по волейбол на България става европейски шампион. Турнирът е в София. Българските волейболистки печелят златния медал, което е и единствената титла за страната ни в историята на европейските първенства за жени. В последния мач бием СССР на Николай Карпол с 3:0 (6, 13, 12)... И тя е там. Пише история и празнува.

„Да, Манила ме върна назад“

„На финала на световното първенство за мъже в Манила бяха два любими отбора – Италия и България. Играеше се във Филипините… Моят съпруг се казва Филипини. Той е журналист, който пишеше много за волейбола – мъжки и женски. Това, което направиха тези момчета, беше чудо. Гордея се, че и аз съм волейболистка. И се надявам, че ще направят още по-големи неща.“

Малки ритуали

„В тази област царица бях аз! В момента, в който намериш една стотинка – това е късмет. Ако се разлее вода на терена – не е на добро. Когато са ми зелени светофарите, знам, че ще ми върви добре. Такива неща си ги нося цял живот.“

„Вярвайте във волейбола!“

Какво е посланието ѝ към младите? "В трудни времена живеете, момчета и момичета! Имате много забавления около вас. Но волейболът е велика игра. Ако го заобичате и се отдадете изцяло, ще имате успехи. А сега вие сте толкова по-високи от нас, толкова по-хубави... От все сърце ви желая успех!“

Високо в италианската планина, докато звънят камбаните и мъглата пада по покривите, Цветана Божурина все още свети. Свети от онзи огън, който не гасне – нито от времето, нито от разстоянието. В нея живее духът на Москва, на София, на всички купони, на всички момичета, които някога вярваха, че една забивка може да промени всичко. И тя доказва, че може.

Защото има хора, които не остаряват – те просто продължават да носят светлина.

ПОСТИЖЕНИЯ:

Бронзова медалистка от олимпийските игри в Москва.

Европейска шампионка от 1981 година в София.

Бронзова медалистка от Евро 1979 г.

Носителка на КЕШ за 1979 г. с ЦСКА.

Носителка на КНК за 1982 г. с ЦСКА.

Три пъти шампионка на България.

Три пъти шампионка на Италия по волейбол.

Играла още за родния Миньор Перник и за столичния Академик.

