На живо от Манила: Истерия за билети преди полуфинала (ВИДЕО)

Над два часа фенове се редиха за билети преди първия полуфинал на световното първенство между България и Чехия. Нашите пратеници в Манила Петър Бакърджиев и Тони Петров ни пренасят пред залата, където хората, които искат да гледат братя Николови и компания, чакат търпеливо да се сдобият с пропуски.

Двубоят започва днес в 09:30 ч. и ще бъде излъчен по bTV и Mаx Sport 2, като студиото ни е от 09:00. Правата за срещата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Mаx Sport.

"Лъвовете" са на полуфинал за първи път от 19 години. В другия полуфинал ще се срещнат Италия и Полша.

Не пропускайте полуфинала между Чехия и България на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK