Волейбол

Навън 45 градуса, в залата - 50! Как са тренирали волейболистите ни за световното първенство?

Разказва Владимир Николов в книгата си &quot;Високо&quot;

Преди дни нашият бивш колега от "Тема Спорт" и бивш волейболист на Бдин Видин - Христо Блажев, публикува част от книгата "Високо", в която бившият капитан на "лъвовете" и баща на двама от най-добрите ни волейболисти в момента - Александър и Симеон Николови, говори за подготовката на тима преди година.

"Посред лятната жега, веднага след онзи международен турнир в Анталия, където старши треньорът Джанлоренцо Бленджини подложи на изпитания физиката на подмладения ни мъжки национален отбор, всички заминаха на лагер в… Пазарджик. Чудех се за избора му и като се върнаха, го попитах:


– Кико, защо Пазарджик?!
– Владо – отвърна ми Бленджини, – изключително съм щастлив от това, което се случи там.
– Какво се случи бе, Кико?

Краси Балъков: Волейболистите ще осъзнаят след година какво се е случило

– Ами навън беше 45 градуса, в залата – петдесет. Не можех да си поема въздух, за да водя тренировките, но нито едно от момчетата не се оплака, не измрънка, не се отказа, не се спести. Нито едно, нито веднъж. Сега разбираш ли ме, Владо? Това са моите хора! Само да са здрави, ще видиш, че догодина ще имаме резултат.

Снимка: Lap.bg

Естествено, само това не стига. Тренирали сме само един месец, трябва да продължим и през годината, трябва и това, и това, и това, за да извървим стъпките, да стигнем до Олимпиадата, да вземем медал…

Да знаеш, Владо, тия деца, които бяха с мен в Пазарджик – това са хората!", цитира Блажев, който е заместник главен редактор в издателство "Сиела".

Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис (ВИДЕО)

 

