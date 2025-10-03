bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейболистите благодариха: Горди сме, че сме българи!

Момчетата вече се завръщат към ежедневието си

Цяла седмица ни тресе волейболна еуфория! И е абсолютно заслужено след подвига на националите, които донесоха втория в историята ни сребърен медал от световно първенство за мъже в този спорт! 

Момчетата се прибраха, бяха приветствани от хиляди фенове на площада, от държавните институции, вече намериха време и за най-близките си. А и за благодарности. 

Световните вицешампиони използваха социалните мрежи, за да отправят послания към феновете, които направиха прибирането им в България незабравимо. 

Навън 45 градуса, в залата - 50! Как са тренирали волейболистите ни за световното първенство?

Алекс Николов

Една от големите звезди на тима и най-добър реализатор за цялото световно, показа снимки от площада

"Хиляди думи няма да ми стигнат да опиша какво усетих ето тук преди два дена. Най-уникалният ден в живота ми! Благодаря от сърце на ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, за непрестанната обич, подкрепа и неописуема емоция с която ни дарихте през последните седмици. ЗАЕДНО изживяхме мигове, които ще останат ЗАВИНАГИ в нашите сърца! Гордея се, че съм Българин! Гордея се, че сме едно цяло – когато сме заедно, можем всичко!", написа той.

Марти Атанасов

Мила му е родината на нашия сребърен медалист, а думите му в социалните мрежи разчувстват. 

"“Мила Родино”, благодаря за неописуемата подкрепа и емоция, която изпитахме през последните дни! Вие сте невероятни! България е единна и силна, и това е най-хубавата награда за всички нас! За нас е чест и удоволствие! Благодарим!!!", пише той.

 
 
 
Дамян Колев

Кратко, но изключително силно е посланието на сърцатото либеро със сребърен медал на гърдите.

"Чувстваме се силни, защото сме БЪЛГАРИ! БЛАГОДАРЯ ВИ!"

 
 
 
Георги Татаров

Златната ни резерва с благодарности към българите, а и към филипинците. 

"Втори в света! Благодаря на всички българи, които ни подкрепяха! Thank you, Philippines and see you!"

 
 
 
Стоил Палев

Думи с много поезия и чувство сподели младият Стоил Палев, както и кадри от шампионския парад.

"България е сила, България е вяра, България е любов. Благодаря на всички вас, които показвате, че когато сме заедно – сме непобедими!"

 
 
 
Руси Желев

Дълго послание, с разказ за цялото лято и чувствено послание отправи Руси Желев. 

"След няколко години, в които не печелихме нищо, накарахме хората отново да вярват. Знам как се чувствам, знам и какво трябва да направя - да преодолея всяко препятствие и да се върна на по-високо стъпало на почетната стълбичка. Няма как да го направя без отбора си. Те са моите герои! С тях ядох по три пъти на ден, тренирах по два пъти, изиграх страхотни мачове, говорихме си глупости, пропътувахме света и най-важно - воювахме на терена. Те са моите герои! И със сигурност сме горди, че се българи!"

 
 
 
Треньорът

Италианският герой на България - Джанлоренцо Бленджини, вероятно до края на живота си ще преразказва как е бил посрещнат в центъра на София от хиляди екзалтирани фенове. 

"Магично е, благодаря България!", пише той.

