bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Почетоха паметта на Стефка Великова с волейболен турнир на приятелството (ВИДЕО)

Обичаната треньорка и двама нейни състезатели загинаха в катастрофа през 2023 г.

За втора поредна година в Плевен се проведе волейболен турнир на приятелството в памет на треньорката Стефка Великова. 

В памет на обичаната треньорка 

Със ставане на крака и аплодисменти залата почете паметта на обичаната треньорка и основател на местния волейболен клуб "Олимпиец", както и на нейните състезатели Калоян Минков и Симеон Симеонов, загинали трагично в тежка катастрофа през ноември 2023 година.

Стефка Великова и пътят на доброто, който трябва да бъде продължен (ВИДЕО)

Стефка Великова успяваше да запали искрата на любимия спорт у всеки, докоснал се до нея. Тя бе посветила живота си на развитието на волейбола в Плевен и вярваше, че градът ще успее да възвърне спортната си слава, казаха организаторите.

Спортното събитие е за момичета до 16 години. То бе открито днес, а утре са финалите.

"Аз миналата година, когато им казах, ще правя тоя турнир, те бяха повече развълнувани от мен, така че тя е тук, тя гледа, това, което правим в момента, тя го вижда, аз вярвам", сподели Дарин Великов, президент на ВК "Олимпиец" Плевен и съпруг на Стефка Великова.

С бурни аплодисменти залата отдаде заслуженото и на волейболните ни национали, завоювали сребърен медал на световното първенство във Филипините.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

трагедия катастрофа волейбол Плевен турнир стефка великова Турнир на приятелството

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Първи медал за България на световното по щанги

Първи медал за България на световното по щанги
Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)

Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)
Спартак Варна спря ЦСКА 1948 за първото място в първенството

Спартак Варна спря ЦСКА 1948 за първото място в първенството
Ръгбистите сразиха Турция в София

Ръгбистите сразиха Турция в София

Последни новини

bTV Репортерите: Триумфът на лъвовете (ВИДЕО)

bTV Репортерите: Триумфът на лъвовете (ВИДЕО)
Първи медал за България на световното по щанги

Първи медал за България на световното по щанги
Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)

Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)
Спартак Варна спря ЦСКА 1948 за първото място в първенството

Спартак Варна спря ЦСКА 1948 за първото място в първенството
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV