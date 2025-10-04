Почетоха паметта на Стефка Великова с волейболен турнир на приятелството (ВИДЕО)

За втора поредна година в Плевен се проведе волейболен турнир на приятелството в памет на треньорката Стефка Великова.

В памет на обичаната треньорка

Със ставане на крака и аплодисменти залата почете паметта на обичаната треньорка и основател на местния волейболен клуб "Олимпиец", както и на нейните състезатели Калоян Минков и Симеон Симеонов, загинали трагично в тежка катастрофа през ноември 2023 година.

Стефка Великова успяваше да запали искрата на любимия спорт у всеки, докоснал се до нея. Тя бе посветила живота си на развитието на волейбола в Плевен и вярваше, че градът ще успее да възвърне спортната си слава, казаха организаторите.

Спортното събитие е за момичета до 16 години. То бе открито днес, а утре са финалите.

"Аз миналата година, когато им казах, ще правя тоя турнир, те бяха повече развълнувани от мен, така че тя е тук, тя гледа, това, което правим в момента, тя го вижда, аз вярвам", сподели Дарин Великов, президент на ВК "Олимпиец" Плевен и съпруг на Стефка Великова.

С бурни аплодисменти залата отдаде заслуженото и на волейболните ни национали, завоювали сребърен медал на световното първенство във Филипините.

