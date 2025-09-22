Мъжкият национален отбор на България по волейбол излиза днес, навръх Деня на независимостта на България, в битка за място на четвъртфинала на световното първенство.

"Лъвовете" ще играят срещу Португалия.

Мача може да следите при нас:

Трети гейм

Третата част започна точка за точка, като България поведе за 5:3, а след това увеличи преднината си с добра тактическа игра до 15:6.

Всичко се получава! Резултатът е 18:6!

На полето има само един отбор - този на България. Въпреки няколкото грешки, резултатът бе категоричен - 25:12.

Втори гейм

Вихрено начало и три безответни точки аванс за България на старта. Въпреки че португалците продължаваха да тормозят родните национали с тежък сервис, момчетата на Джанлоренцо Бленджини държаха разликата на 2 точки - 8:6.

Съперниците ни обаче хич не се предаваха! Дори успяха да обърнат резултата за 13:14. "Лъвовете" се стегнаха в края и след няколко силни акции направиха резултата 20:18 в тяхна полза. Отпорът обаче продължи и до края на гейма родните таланти потрепериха, но затвърдиха водачеството си - 25:23.

Снимка: FIVB

Първи гейм

Първата точка е за България. Дело е на Александър Николов. България успя да дръпне с две точки за 7:5, като "лъвовете" имат колебания на сервис. За сметка на това посрещането на силните начални удари и ефективната атака компенсираха и резултатът стана 14:11. Преднината даде спокойствие на българите, които успяха да поведат с 21:14. В крайна сметка, след известни колебания в края, първият гейм бе в полза на България - 25:19.

Стартов състав: Мартин Атанасов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Симеон Николов, Илия Петков, Алекс Грозданов, Дамян Колев (либеро)

Снимка: FIVB

Превю

Българският тим е във върхова форма!

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини победиха в трите си мача в групата - срещу Германия, срещу Словения и срещу Чили.

Това не се беше случвало от 2006 г. в Япония, когато националите спечелиха бронзовите медали.

Снимка: FIVB

Иначе България има 4 бронза от световно и сребро, но от далечната 1970 г.

При победа днес, "лъвовете" ще играят на четвъртфинал с победителя от САЩ - Словения. Мачът ще се изиграе по-късно днес.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER