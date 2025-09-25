bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Весела Лечева: България показа световна класа

Талант, сила, психическа устойчивост и невероятен дух, горда е с волейболистите ни тя

Председателят на БОК Весела Лечева бе сред първите, които поздрави националния отбор по волейбол, който спечели с 3:2 срещу САЩ и се класира за полуфиналите на световното първенство във Филипините.

“Велика победа, която носи радост на българските спортни фенове и на целия български народ! Най-младият отбор на Световното първенство спечели убедителни победи по пътя си към топ 4, демонстрирайки талант, сила, психическа устойчивост и невероятен дух! Мачът срещу САЩ, в който победата дойде след драматичен обрат, направи успеха още по-ценен.

И полуфиналът България - Чехия пряко по bTV! (ВИДЕО)

България показа световна класа, а ние продължаваме да мечтаем“, написа Лечева.

На полуфинал "лъвовете" ще срещнат Чехия. Мачът е в събота, 27 септември, от 09:30 ч. и ще бъде предаван пряко в ефира на bTV.

В другия полуфинал ще се срещнат Италия и Полша.

Ясен е началният час на България - Чехия! (ВИДЕО)
