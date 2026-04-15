Човекът, за който няма тайни във футбола, не може да си намери гадже

Иска да каже прочутата си реплика пред олтара

Италианският журналист Фабрицио Романо си е извоювал ролята на първа и последна институция във футбола в последните години.

Близо 100 милиона следят каналите му в социалните мрежи, за да разберат последните новини - кой къде отива, кой колко ще отсъства, кой какво е казал. Фабрицио не греши почти никога! Неговата информация се смята за достоверна, а влиянието му е огромно!

Но той е готов да го жертва заради... личния си живот.

Последователи много

Фабрицио има живот и извън професионалната сфера, въпреки че той често "куца". Това сподели самият италианец пред своята сънародничка и колежка Дилета Леота.

Блондинката, която е в напреднала бременност с второ дете от вратаря Лорис Кариус, попита Романо дали би заменил много си последователи за "една стабилна връзка".

"Да! Можеш да се сдобиеш с 10 милиона последователи за около година. Да си намериш гадже хич не е лесно. Търся сериозна връзка. До сега се забавлявах", сподели той.

Тежкият график

Фабрицио пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Пред Дилета той разкри, че е имал връзки в миналото си, но всички те са страдали от натоварения му график и от... телефона му.

"Със сигурност проблемите са доста. И те не са свързани толкова с графика ми, колкото с това, че съм постоянно с телефона. Имало е моменти, когато сме на вечеря и излиза някоя новина... Но засега това е личният ми избор. 

Даже никога няма да забравя трансфера на Серхио Регилон в Тотнъм. Беше през 1 часа през нощта, той трябваше да отиде в Манчестър Юнайтед, но нещо се обърка. Всички се питаха какво следва. Юнайтед или Тотнъм? Той ми се обади в 1:40 ч., за да ми потвърди. Бях с една дама и ѝ казах: "Изчакай! Това обаждане е важно!". Поне новината си заслужаваше", разказа той.

Мечтата

Пред Дилета Фабрицио беше безпощадно искрен. 

Той сподели, че мечтата му е да каже емблематичната си реплика "Here we go..." ("Започваме...") пред... олтара. 

