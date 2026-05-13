Дембеле беше обявен за играч на сезона в Лига 1, феновете бесни!

Звездата на ПСЖ и актуален носител на „Златната топка“ Усман Дембеле беше обявен за най-добър играч на Лига 1 за сезона.

Това решение предизвика лавина от реакции, предимно негативни. Мнозина смятат, че той не е трябвало да получава наградата.

Причината е проста - Дембеле е титуляр само девет мача от Лига 1 този сезон. И е играл пълните 90 минути само веднъж.

Това са числа, които са твърде малки, за да бъде обявен за играч на сезона, така че феновете считат, че призът е получен благодарение на неговия пиар, а не е заслужен на терена.