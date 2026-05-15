Феновете унижиха Мбапе, той им отговори: Никой няма да умре!

Килиан Мбапе беше освиркан от собствените си фенове, когато влезе на терена на „Бернабеу“ при победата на Реал Мадрид с 2:0 над Реал Овиедо.

Французинът е подложен на критики заради напрежението между него и клуба през последните седмици, докато онлайн петиция „Мбапе аут“ събра десетки милиони подписи.

27-годишната суперзвезда е голмайсторът на "Белия балет" този сезон с 41 гола в 41 мача във всички състезания.

Отборът изпраща поредна година без трофей, което доведе до недоволство, което само се засили, след загубата в последното за сезона Ел Класико - резултат, който доведе до коронясването на Барса за шампиони на лигата.

Критики

По-рано тази седмица президентът на клуба Флорентино Перес даде рядка и експлозивна пресконференция, на която атакува онези, които се "опитват да подкопаят клуба".

Критиките, насочени към Мбапе, се засилиха, когато снимки, показващи го на яхта в Сардиния - играчът е получил почивка, за да се възстанови от контузия - се появиха, докато Реал Мадрид играеше мач срещу Еспаньол.

Мбапе се завърна след контузията си в бедрото като резерва в 69-ата минута в четвъртък, посрещнат от силни освирквания.

Това не беше единствената проява на недоволство - стюардите премахнаха от феновете банер с надпис „Флорентино, тръгвай сега“.

Мбапе сякаш се засмя на подигравките, а когато го попитаха за това след мача, той каза на репортерите: „Освиркванията... такъв е животът, не можеш да промениш мнението на хората, когато са ядосани. Това е животът на играч на Реал Мадрид и на известен играч като мен. Никой няма да умре тази вечер."

След последния съдийски сигнал Мбапе напусна терена сам, отиде бързо в съблекалнята, преоблече се и след това опита да изясни всички противоречия.

Четвърти нападател

„Не играх, защото мениджърът ми каза, че съм четвъртият нападател в отбора“, заяви той относно това, че е бил оставен на пейката. "След Мастантуоно, Вини и Гонсало. Бях готов да започна като титуляр, това е негово решение и винаги трябва да го уважаваш. Не съм ядосан.“ По-късно Арбелоа го опроверга на пресконференция: „Сигурно не е разбрал правилно...“

Мбапе продължи: „Беше жалко за мен да не играя в Ел Класико. Имал съм и други моменти в кариерата си, в които са ме освирквали. Това е част от бизнеса и от живота.“

Относно пътуването му до Италия: „Имах разрешението на клуба и не бях единственият.“

Но имаше и аплодисменти снощи - когато Гонсало Гарсия изведе Мадрид напред малко преди почивката и когато Джуд Белингам добави късен гол срещу вече изпадналите гости.