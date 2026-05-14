Списъкът на Флорентино Перес: 7-те сезона, които още разделят Испания

7-те титли, които в Реал Мадрид смятат за „изгубени“: сезоните, които предизвикаха най-големите спорове в Ла Лига

Когато Флорентино Перес заяви на пресконференция във вторник, че ще изпратят подробен доклад до УЕФА, осъждащ корупцията в съдийството, произтичаща от плащането на 8,4 милиона евро от Барселона за 17 години (от 2001 до 2018 г.) на Енрикес Негрейра, вицепрезидент на CTA (Технически комитет на съдиите), той добави изявление, което резонира дори отвъд Атлантика.

„Спечелих 7 Шампионски лиги и само 7 титли от Ла Лига, които можеха да бъдат 14 , но ми бяха откраднати...“, цитира AS Перес.

Самият Алваро Арбелоа, когато го попитаха дали вярва, че клубът е бил ограбен седем път в Ла Лига, отговори: „Разбира се, всички знаем какво се е случва от 20 години.“

Клубът е документирал тези седем титли от Ла Лига, за които президентът и треньорът на Реал Мадрид говорят, титли, в които Мадрид загуби от Барса с минимални разлики, вариращи от една до четири точки.

2004/05 - Минимален аванс

Шампион: Барселона

Разлика: +4 точки

Барса е шампион с 84 точки, само с четири пред Реал Мадрид (80). Каталунците не бяха печелили титлата в Ла Лига от пет години (от 1999 г. насам), а Реал Мадрид подписа с носител на „Златната топка“ като Майкъл Оуен, за да си върне титлата, загубена през предишния сезон от Валенсия на Рафа Бенитес.

Това беше първият сезон след преизбирането на Анхел Виляр за президент на Федерацията, след промяна в мнението на Лапорта в последния момент. Барса получи 10 дузпи (два пъти повече от Мадрид), получи само два червени картона (в сравнение с пет за Реал Мадрид), а опонентите им получиха шест червени картона, два пъти повече от опонентите на Мадрид. Барса получи 78 жълти картона (в сравнение с 97 за Мадрид).

2009/10 - Рекорд, но не и титла

Барселона шампион: +3 точки

Реал Мадрид записва 96 точки – клубен рекорд за момента, но остава втори.

Това беше сезонът на Пелегрини в Ла Лига и въпреки че счупиха рекорда на Реал Мадрид по точки за всички времена до този момент (96), те не успяха да грабнат титлата от Барселона на Гуардиола - 99 т. Реал Мадрид преживя завръщането на Флорентино Перес на президентския пост, с играчи като Кристиано Роналдо, Карим Бензема, Кака и Шаби Алонсо.

Ключови моменти: загубени точки в трудни гостувания, които се оказват решаващи в крайното класиране.

2010/11 - Големите скандали

Барселона шампион: +4 точки

Сезон, в който напрежението между лагерите ескалира. Реал се оплаква от скандални съдийски решения и картони, а битката в Ел Класико се оказва решаваща за титлата.

Първата титла в Ла Лига за Моуриньо като мениджър, достигайки 92 точки, но Барса на Гуардиола завърши с 96. 40-те гола на Кристиано, в сравнение с 31-те на Меси, не бяха достатъчни, за да си осигурят титлата. Моуриньо се оплакваше много от картоните. Играчите на Барса получиха 74 жълти (в сравнение с 98 за Реал Мадрид!), а червените картони бяха още по-непропорционални: 7 за Реал Мадрид и само 2 за Вечния враг. Реал Мадрид се оплака от съдийските решения в мачовете с Алмерия (0:0) и Ла Коруня (0:0). А в Ел Класико, което реши Ла Лига (1:1) на "Бернабеу" (16 април 2011 г.).

2014/15 – Дербита

Барселона шампион: +2 точки

Реал е на крачка, но губи ключови точки в директните сблъсъци с Атлетико Мадрид.

Сезонът остава като един от най-оспорваните в десетилетието.

Първият сезон в Ла Лига, в който Реал Мадрид игра, след като спечели Ла Десима в Лисабон срещу Атлетико Мадрид с гола на Серхио Рамос в 93'. Кристиано Роналдо беше изключителен, отбелязвайки 48 гола, но това не беше достатъчно, за да спечели титлата, която беше решена само с две точки разлика (94/92 в полза на Барселона). Реал Мадрид се оплака от двете загубени дербита срещу Атлетико, като и двете завършиха с поражение.

2015/16 – Най-малка разлика

Барселона шампион: +1 точка

Един от най-драматичните сезони – титлата се решава буквално в края. Според тезата на мадридистите ключов фактор е балансът при дузпите и намесата на реферите в решаващи мачове.

Това беше първата титла в Ла Лига за Зидан като мениджър, след като замени Рафа Бенитес през януари. Отборът на французина имаше зрелищна втора половина на сезона и за малко не успя да спечели титлата с една точка (91/90). Ключът към тази „открадната“ титла в първенството се криеше в дузпите, чийто баланс беше скандален. Шампионите, които спечелиха с най-малка разлика, се радваха на... 19 дузпи в своя полза! За разлика от тях, Реал имаше само 9, по-малко от половината.

2020/21 – Пандемия

Шампион: Атлетико Мадрид

Реал Мадрид завършва втори. Това беше втората титла в Ла Лига по време на пандемията, решена от скандална, изфабрикувана дузпа на мача със Севиля пред празните трибуни на "Валдебебас".

2024/25 – Изпусната преднина

Шампион: Барселона

Реал губи аванс от 7 точки в заключителната фаза на сезона.

Карло Анчелоти с горчивина наблюдаваше как три катастрофални съдийски изяви потопиха заличиха седемточковата преднина на Реал Мадрид пред Барселона.

„И така, до седем откраднати титли в лигата...“

Става дума за 7 сезона, в които разликите са минимални, а напрежението между Реал и основните конкуренти - най-вече Барса и Атлетико, достига връхни точки. Темата остава една от най-дискутираните в испанския футбол и продължава да разделя фенове и мнения.